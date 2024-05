Polži imajo na vrtovih 'pravo zabavo': kaj pomaga?

Kako je kaj pri vas na vrtu? Dež pomaga, da bolje raste ali ga je že preveč? No, zagotovo ga je toliko, pa še mila zima je pomagala, da imajo na vrtovih pravo zabavo polži. In letos jih je res veliko. In kaj pomaga? No, nekaj učinkovitih sredstev imajo v kmetijskih zadrugah, medtem ko se mnogi poslužujejo tudi soli, kemikalij in celo zmrzovanja polžev.