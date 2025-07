Pomagajmo 6-članski družini, ki je dve leti po poplavah še vedno brez doma

4. avgust 2023 je za mnoge družine v Zgornji Savinjski dolini in nekaterih drugih v zgodovinskih poplavah najbolj prizadetih krajih po Sloveniji življenje dobesedno čez noč obrnil na glavo. Med njimi tudi zakoncema Iztoku in Anji Irmančnik iz Šmartnega ob Dreti in njunim štirim otrokom, 6-letnemu Arnetu, 7-letni Izi, 11-letni Brini in 20-letni Taji.

Njihovo skromno, 70 let staro hišo je povsem poplavilo. Pod vodo ni bila samo klet, pač pa tudi celotno prvo nadstropje, kjer so imeli spalnico, dnevno sobo, kuhinjo, shrambo, garderobo in kopalnico. Poplava je uničila vso pohištvo in opremo, pa tudi tla in stene. Ostali so tudi brez toplotne črpalke in posledično brez ogrevanja. Hiša je čez noč postala povsem neprimerna za bivanje.

Družina se od takrat, kmalu bosta minili dve leti, nenehno seli. Sanacija stare hiše pa se zdi kot misija nemogoče, saj je tudi po dveh letih sušenja vlažna in neprimerna za vselitev.

"Sprva so nama s strani države rekli, da je naša poplavljena hiša uvrščena na seznam za rušenje in nadomestno gradnjo, nato pa se je po enem letu to spremenilo. Rekli so nama, da nismo več upravičeni do nadomestne gradnje, ampak da bomo prejeli del sredstev za sanacijo hiše. Ta del je bil sprva 60 odstotkov, sedaj po dveh letih pa so upravičeni do samo še 17.000 evrov za sanacijo. Vendar pa te naše stare hiše tudi po mnenju strokovnjakov v resnici ni mogoče ustrezno sanirati in je ni mogoče spraviti nazaj stanje primerno za bivanje," pravita Irmančnikova.