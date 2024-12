Pomagajmo Karolini in Maticu

Da bi lahko božične in ostale praznike še naprej preživljali skupaj, pa si želita družini 5-letne Karoline in 7-letnega Matica. Oba imata namreč kruti bolezni, ki lahko že v kratkem vodita v invalidnost in smrt. Zaradi neusmiljene tekme s časom potrebujeta zdravili čim prej. Za Karolino ga strokovnjaki v tujini še razvijajo, Matičevo pa je že na voljo v ZDA. Je pa zanju treba zbrati še precej denarja, zato družini v teh čarobnih dneh prosita za pomoč. Vsak evro bo otrokoma prinesel upanje na bolj svetlo prihodnost in možnosti, ki si jih zaslužita, pravijo.