'Pomagajmo migrantom, samo ne na mojem dvorišču'

Bo država preselila azilni dom? Zdajšnji, na ljubljanskem Viču, poka po šivih. Potem ko so se na družbenih omrežjih že razvile burne debate na to temo, so iz vladnega Urada za migrante sporočili, da ne drži informacija, da bi nov azilni dom postavili na območju grosupeljske vojašnice. A to ni edini konec Slovenije, ki se je zadnje čase pojavljal kot možna lokacija novega azilnega doma. Kje vse so trkali na vrata županov?

Mustafa je prišel v Slovenijo pred štirimi dnevi, prek Hrvaške je prebežal k nam iz Afganistana. "Naša država je v vojni, ni služb, šole, univerze so zaprte," je povedal. Ob vprašanju, ali namerava ostati v Sloveniji, je odgovoril, da gre naprej v Armenijo, saj je tam njegova družina. Večina prosilcev za mednarodno zaščito zapusti Slovenijo v nekaj dneh. Si pa želi tukaj ostati Tunizijec Amor Bechibani"Trenutno delam v restavraciji in hodim v šolo, ker še ne obvladam slovenščine," je poudaril. Noben od njiju nima pripomb glede trenutnih razmer v azilnem domu. Mustafa pove, da so sobe dobre in da imajo dobro hrano ter vodo. 400 do 600 oseb je trenutno v azilnem domu na Viču, kar je običajno za ta čas, a še pred meseci jih je bilo več kot 1000. Zaradi prostorske stiske so imeli zasilna ležišča v zunanjem šotoru, večkrat so spali celo na prostem. "Tukaj je ogromna koncentracija ljudi na enem mestu, azilni dom je premajhen, bivalne razmere v njem so slabe," je takrat dejal Peter Svetina, varuh človekovih pravic. Vladimir Prebilič, župan Kočevja, pa je bil med tistimi, ki ga je na pomoč poklical urad za migracije. V igri, šlo bi za novo gradnjo, je bilo več lokacij. Po besedah Prebiliča je šlo za lokacije na mikrolokalnem območju Kočevske Reke, pa tudi v Kočevju. A je bil odgovor lokalne skupnosti tako županu kot državi enak, in sicer odločilen ne."Strah je bil pred tem, da enostavno gre za ljudi, ki so kriminalci, ki imajo različna ozadja, da gre v glavnem za moško populacijo," je opozoril.

icon-expand Migranti na Rigoncah FOTO: Aljoša Kravanja

"Nam seveda ni treba pridobiti soglasja lokalne skupnosti, ampak glede na dolgoletno sodelovanje z lokalno skupnostjo je to seveda nujno, tudi zato, da so potem tam tujci sprejeti," je povedala Katarina Štrukelj, direktorica urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. "Pomagajmo, samo ne na mojem dvorišču," pa je odnos do migrantov razočarano komentiral Prebilič. Podobno je tudi drugod v Sloveniji. Štrukljeva pove, da so stopili v stik s številnimi župani, a so bile prisotne tudi druge težave – birokratske v smislu namembnosti zemljišč.