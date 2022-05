Pomagajmo Urbanu: starši zagnali razvoj genske terapije

Pomagajmo Urbanu, še ne triletnemu dečku, ki je rojen z okvaro gena in zato ne more hoditi in govoriti. Njegovi starši so zato ustanovili fundacijo in z raziskovalci doma in v tujini so zagnali projekt razvoja genske terapije. Zato pa potrebujejo finačna sredstva, da bi lahko s terapijo čim prej pomagali malčku. Niso vsi koraki z rojstvom dani, pravi mama malega Urbana.

Urbanova mama Špela Mirošević je povedala, da je Urban pred kratkim dobil sestro in s tem postal 'veliki brat'. "Na sestro se, kot ostala družina, počasi privaja." PREBERI ŠE Še milijon do prelomne terapije: 'Urban je srečen otrok, a borimo se iz minute v minuto' Doslej so zbrali približno 950.000 evrov in upajo, da bodo s končnim izkupičkom presegli željeni milijon. "Z Urbanovimi srečkami pa smo nekje na polovici, tako da vabimo vse, ki gredo na Petrol, OMV, mimo trafik 3DVA, da povprašajo po Urbanovih srečkah in če je možno, da kupijo eno in s tem tudi podprejo Urbanove sanje." Urbanu še vedno lahko pomagamo z SMS sporočili URBAN5 na 1919 ali preko transakcijskega računa naše fundacije ali preko Palčice pomagalčica.