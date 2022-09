Med ubežniki, ki jih intenzivno išče Europol, tudi trije Slovenci

Europol in Evropska mreža skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb (ENFAST) sta zagnala najnovejšo kampanjo, usmerjeno v intenzivno iskanje članov organiziranih kriminalnih združb, so sporočili iz policije. Letošnji slogan kampanje, ki se ji pridružujejo tudi v slovenski policiji, je "Lahko jih pomagate razkriti. #GameOver". Na seznamu so tudi trije Slovenci, med njimi tudi ropar, ki je konec oktobra 2005 vlomil v trezor banke SKB Banka in si protipravno prisvojil skoraj 20 milijonov evrov gotovine in več dragocenih predmetov v vrednosti najmanj 13 milijonov evrov.

Europolova kampanja sloni na prispodobi hiše iz kart, kjer lahko razkritje oziroma odstranitev ene same karte podre celotno strukturo. Na ta način poziva javnost, naj s svojimi anonimnimi namigi pomaga pri izsleditvi ključnih članov organiziranih kriminalnih združb. Letošnja kampanja se osredotoča na vodje in ključne člane organiziranih hudodelskih združb Nekateri poudarjeni profili na letošnjem seznamu vključujejo mafijske šefe, ki so zagrešili umore, trgovali z mamili in ljudmi, nasilne zločince, ki izvršujejo umore ali druga nasilna dejanja v imenu hudodelske združbe, pralce denarja in poneverjevalce. Podobno kot v poslovnem okolju jedro hudodelske združbe sestoji iz vodstvenih slojev in terenskih operativcev. To jedro je obkroženo s širokim naborom akterjev, povezanih s kriminalno infrastrukturo, ki zagotavljajo podporne storitve. Z usmerjanjem na zločince v ključnih vlogah znotraj teh mrež želi Europol s kampanjo zrušiti celotne organizirane hudodelske združbe. En namig je vse, kar je potrebno. Kot namreč pravi Europolova izvršna direktorica, Catherine De Bolle: "Za državljane EU ne bi moglo biti lažje sodelovati v teh kampanjah – eno samo majhno dejanje lahko pomeni prijetje in obtožnico nevarnega ubežnika in rešitev potencialnih žrtev. Obiščite spletno stran in nam jih pomagajte najti." Pomagajte najti najnevarnejše ubežnike v EU V tem letu je bilo na spletno stran www.eumostwanted.eu naloženih več kot petdeset profilov, povezanih z organiziranimi hudodelskimi združbami. Vsi zločinci v letošnji kampanji so iskani zaradi hudih oblik kaznivih dejanj, storjenih v Evropi, kot so umor, trgovina z ljudmi, oborožen rop in terorizem.

icon-expand Fotografije ubežnikov FOTO: Europol

Če koga od ubežnikov prepoznate, lahko svoje informacije anonimno pošljete preiskovalcem in na ta način pripomorete k njegovi izsleditvi in prijetju. Na seznamu trije Slovenci, tudi ropar banke Slovenska policija je v kampanjo vključila dve iskani osebi: Mladena Samardžija, rojenega leta 1990, obdolženega kaznivega dejanja neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami in Aleša Pevca, rojenega leta 1985, obsojenega na oseb let in šest mesecev zapora zaradi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami.

icon-expand Slovenska policija je v kampanjo vključila dva ubežnika FOTO: Slovenska policija

Na seznamu pa je tudi Radomir Cvijanovic, ki je konec oktobra 2005 vlomil v trezor banke SKB Banka in si protipravno prisvojil skoraj 20 milijonov evrov gotovine in več dragocenih predmetov v vrednosti najmanj 13 milijonov evrov. Kot so na strani zapisali ob njegovi fotografiji, obstaja možnost, da si je Cvijanovic z operacijami spremenil svoj videz. Opozarjajo, da je ubežnik lahko nevaren in oborožen.

icon-expand Radomir Cvijanovic FOTO: Europol

Ste ju morda videli? Kakršne koli podatke o iskanih osebah lahko slovenski policiji posredujete tudi na anonimni telefon policije 080 1200, lahko pa tudi na elektronski naslov skupine za ciljno iskanje oseb: fast@policija.si. Nekatere od oseb, ki jih trenutno išče slovenska policija, si lahko ogledate na spletni strani Iskane osebe. Vse informacije so dobrodošle.