Pomagamo vam izbrati najboljši prenosnik za vaše potrebe

Zdaj je pravi čas, da razveselite sebe ali svoje bližnje z dobrim prenosnikom. Čeprav se mnogi ljudje pri odločanju osredotočajo le na glavne komponente, kot so procesor, pomnilnik in pogon SSD, je treba upoštevati še druge pomembne stvari, ki niso vedno poudarjene v osnovnih specifikacijah. Tole je nekaj zanimivih stvari, na katere velja biti pozorni.

Najnovejša različica operacijskega sistema Windows 11 prinaša številne izboljšave, med katerimi so najbolj zanimive povezane s praktično rabo umetne inteligence. Prenosni računalniki, ki izpolnjujejo vse zahteve glede strojne in programske opreme, ki jih je določil Microsoft, se imenujejo naprave Copilot+ PC. Eden pomembnejših pogojev je, da ima prenosnik vgrajeno procesor NPE (nevronska procesna enota) z zmogljivostjo vsaj 40 TOPS, to pa ponujajo le najnovejši modeli. Uporabniki prenosnikov z oznako Copilot+ PC bodo lahko uživali v prednostih funkcij Cocreator, Recall, Live Captions in mnogih drugih. V izbranih prenosnikih so funkcije Copilot+ PC na voljo že danes, druge pa bodo na voljo z nadgradnjo sistema Windows, ki se pričakuje v začetku leta 2025.

Zasloni OLED ponujajo številne prednosti v primerjavi s klasičnimi zasloni, od fantastičnega prikaza barv do izjemnega kontrasta. Zahvaljujoč temu sta delo in gledanje filmov neprimerno prijetnejša. Zasloni ASUS Lumina OLED imajo dodatne prednosti, kot sta neverjetno natančen barvni prikaz in dolga življenjska doba.

Povprečni kupec zgolj po videzu v trgovini težko oceni kakovost prenosnika. Uporaba kovine pri izdelavi ohišja je velik plus, a nič ne pove o kakovosti notranjosti. Namesto da bi samo govorili o kakovosti svojih prenosnikov, se je ASUS odločil ponuditi konkretne dokaze zanjo. Vsi modeli, predstavljeni v tem članku, imajo certifikat vzdržljivosti MIL-STD 810H, kar pomeni, da so prestali tudi stroge standarde ameriške vojske. Za pridobitev tega certifikata so morali prenosniki opraviti stroga testiranja, tako da so kupci lahko prepričani, da dobijo preverjeno dober izdelek.

Gre za zelo zanimiv prenosnik, saj predstavlja novo generacijo naprav in temelji na procesorju Qualcomm Snapdragon X. Glavna značilnost procesorjev Snapdragon X je, da ponujajo vrhunsko kombinacijo odličnih zmogljivosti in dolge avtonomije baterije. To še posebej pride do izraza pri nekoliko zahtevnejšem delu, ko njegova avtonomija prekaša konkurenco. ASUS Vivobook S 15 (S5507) je eden prvih prenosnikov Copilot+ PC in na njem že lahko uporabljate omenjene napredne funkcije umetne inteligence. Vgrajen ima zaslon Lumina OLED z diagonalo 15,6 palca, ločljivostjo 3K in frekvenco osveževanja 120 Hz. Celotno ohišje je izdelano iz kovine. Če želite izvedeti, kaj vse še ponuja in kje ga je mogoče kupiti, kliknite TUKAJ .

Ta prenosnik je namenjen uporabnikom, ki so pogosto v gibanju, saj tehta le 1,2 kg in je debel zgolj 1,1 cm. Zahvaljujoč dobro optimiziranemu procesorju Intel Core Ultra druge generacije in zmogljivi bateriji ima fantastično avtonomijo delovanja. Povprečen uporabnik zdrži do dva delovna dneva brez polnjenja baterije. Za izdelavo pokrova zaslon je bil uporabljen keraluminij, inovativen material, ki je lahek kot aluminij, a močan in odporen na obrabo kot keramika. Poleg tega je zelo prijeten na dotik in se razlikuje od vseh drugih prenosnikov na trgu. Preostali del ohišja je iz kovine. ASUS Zenbook S 14 (UX5406) ima fenomenalen 14-palčni zaslon Lumina OLED (3K, 120 Hz) in štiri zvočnike. Izpolnjuje vse zahteve Copilot+ PC, zato samo še čaka, da bo na voljo nadgradnja sistema Windows 11 za procesorje Intel. Podrobne specifikacije, ceno in kje ga kupiti najdete na tej povezavi: ASUS Zenbook S 14 (UX5406) .

ASUS Zenbook S 16 (UM5606)

Čeprav imata podobni imeni, se Zenbook S 14 in Zenbook S 16 razlikujeta v nekaj pomembnih pogledih. Zenbook S 16 ima opazno večji 16-palčni zaslon (tudi z ločljivostjo 3K in frekvenco osveževanja 120 Hz). Kljub velikemu zaslonu ima zelo nizko težo le 1,5 kg in je neverjetno tanek (debel je le malo več kot en centimeter). Idealen je za uporabnike, ki potrebujejo veliko delovno površino in enostavno prenašanje naprave. Temelji na zmogljivem procesorju AMD Ryzen AI, zato ponuja odlične zmogljivosti. K velikemu zaslonu Lumina OLED se odlično prilega 6 zvočnikov, tako da boste ljubitelji filmov in serij lahko uživali v fantastični izkušnji. Tako kot manjši model ima tudi ASUS Zenbook S 16 (UM5606) pokrov zaslona iz keraluminija in spada med modele prenosnike Copilot+ PC, ki bodo kmalu prejeli posodobitev za Windows. Več podrobnosti, specifikacije in ceno najdete s klikom na povezavo ASUS Zenbook S 16 (UM5606).

Podaljšana garancija

Če boste do konca leta kupili kateri koli prenosni računalnik iz družin ASUS Zenbook, Vivobook, ProArt, ROG ali TUF pri pooblaščenem prodajalcu ASUS, boste prejeli dodatno leto garancije s preprosto registracijo na spletni strani ASUS. Več informacij o podaljšanju garancije in prenosnih računalnikih ASUS najdete s klikom na to povezavo.





