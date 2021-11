Pomanjkanje čipov bo tudi v 2022 hromilo Audijevo proizvodnjo

Dodal je, da se bodo te težave nadaljevale tudi prihodnje leto. "Upamo, da se bosta proizvodnja in dobava čipov stabilizirali do konca prve polovice leta 2022. Kriza s pomanjkanjem čipov nas bo stala rekordnega leta," je dejal.

Po njegovem mnenju bi morali v prihodnosti na novo postaviti temelje dobavnih verig. S temeljito prevetritvijo svojih dobavnih verig si nameravajo v Audiju zagotoviti več milijard čipov letno. "Lastne proizvodnje ne bomo začenjali," je bil jasen prvi mož Audija.

Duesmann se je ob tem dotaknil boja proti podnebnim spremembam. Po njegovih besedah se mora svet "odvaditi odvisnosti od drog", za kar je označil nafto in bencin.

"Da bo svet ostal primeren za bivanje, bo v naslednjih 30 do 40 letih potrebnih veliko sprememb. Narediti moramo vse, kar lahko, da bomo zmanjšali emisije ogljikovega dioksida. Edini način, da nam to uspe, je brez fosilnih goriv, kot sta premog in nafta," je po poročanju še dejal Duesmann.