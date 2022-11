Pomanjkanje družinskih zdravnikov bi reševali s tujimi zdravniki

Z občine so sporočili, da se v ZD Ljubljana že več let trudijo na različne načine zaposliti dodatne zdravnike, med drugim tudi tako, da zdravnike iščejo v tujini. Zaenkrat jim je uspelo zaposliti eno zdravnico, poleg nje nameravajo zaposliti še šest tujih zdravnikov, ki bodo v letošnjem letu opravljali strokovni izpit in se nato prijavili na specializacijo iz družinske medicine. Na občini skupaj z ZD Ljubljana iščejo rešitve tudi v smeri zagotavljanja stanovanj za zdravnike in posebej namenjenih štipendij.

Ministrstvu za zdravje zato med drugim predlagajo uvedbo administrativnih razbremenitev, med drugim, da bi nekatere strogo administrativne naloge prevzela pisarna na območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Prav tako predlagajo ureditev zakonodaje na način, da je lahko zaposleni do 10 oz. do 14 dni letno bolniško odsoten v dogovoru z delodajalcem. Predlagajo tudi, da skrb za vse dolgotrajne bolniške odsotnosti prevzame ZZZS skupaj s specialisti medicine dela, prometa in športa, kar da so strokovnjaki predlagali že pred desetletjem.

Kadrovska stiska v zdravstvenih domovih po državi se stopnjuje tudi zato, ker ministrstvo mladim zdravnikom ni dodelilo višjih plačnih razredov, ti pa so izziv poiskali pri koncesionarjih, so za STA poudarili v ZD Ljubljana.

V Ljubljani sicer po navedbah občine potrebujejo 15 družinskih zdravnikov, spodbudno pa je, da so med štipendisti občine tudi študentje zadnjih letnikov medicine, nekateri so se že odločili za primarno zdravstvo.

Kritični so do pred kratkim uveljavljene ureditve, po kateri morajo biti ambulante družinske medicine po telefonu na voljo ves ordinacijski čas. "Menimo, da je, ko je bolnik v ambulanti, neprimerno in neetično, da se takrat zdravnik, medicinska sestra ali administrator oglaša na telefon, saj se lahko razkrijejo bolnikovi osebni podatki na drugi strani telefonske zveze, ki so po naravi izjemno občutljivi."

Kot so pojasnili na ljubljanski občini, je v prihodnjem tednu dogovorjen sestanek z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom, ki se ga bosta udeležila ljubljanski župan Zoran Janković in direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič. Prav tako se bosta župan in direktorica v prihodnjem tednu sestala z vodstvom ZZZS.

Ljubljanski Socialni demokrati v izjavi o problematiki zdravstva v Ljubljani opozarjajo na pomanjkanje dostopa do zdravnikov, receptov in napotnic ter preusmerjanje bolnikov k zasebnikom. Ocenjujejo, da gre za popoln razpad sistema in pristojne pozivajo k reševanju problematike. Stranka k reševanju omenjene problematike poziva ZD Ljubljana, ZZZS, ministrstvo za zdravje in Mestno občino Ljubljana.