'300.000 žensk lahko ostane brez ginekologa'

Zaradi upokojevanja lahko v naslednjih letih brez svojega ginekologa ostane kar 300.000 žensk, opozarjajo pri Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS). Seveda ne gre pričakovati, da se bo takšen črn scenarij uresničil, a dejstvo je, da težave so in da bo v to vedno bolj kislo jabolko treba odločno zagristi.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek Travnik ter ginekologinje Renata Završnik Mihič, Tinkara Srnovršnik in Petra Meglič so predstavile nezavidljivo sanje, v katerem se je znašla slovenska ginekologija.

Podatek ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) je še nekoliko višji, in sicer naj bi bilo povprečje 5033 opredeljeih pacientk na tim. Ob tem velja, da je 4000 opredeljenih žensk tisto število, ki še zagotavlja kakovostno in strokovno delo.

"Problem pomanjkanja ginekologov je razširjen bolj ali manj po celotni Sloveniji, najbolj pereč pa je v osrednji Sloveniji, Zasavju, na Koroškem, v Posavju in na Obali," opozarjajo v ZZS. Povprečje opredeljenih pacientk na dan 1. 1. 2019 je bilo 4821 na tim, a nekateri to številko močno presegajo. "Maksimalno število, ki jih ima opredeljene ginekolog, je 7300," je povedala ginekologinja Petra Meglič .

Kadra primanjkuje, posamezni zdravnik ima preveč opredeljenih pacientov, ob tem se kopiči še birokracija, časa za pacientke pa je vse manj. Posledice čutijo tako vedno bolj izgoreli ginekologi, babice in medicinske sestre kot tudi pacientke, ki se jim ob obilici dela preprosto ne morejo posvetiti toliko in tako kakovostno, kot bi se jim sicer. Očitno so to postale kronične težave slovenskega zdravstva. Na podobne razmere so namreč že opozorili tudi splošni zdravniki in pediatri.

Druga, prav tako pereča in s prvo povezana težava, je staranje ginekologov in prepočasno nadomeščanje tistih, ki se upokojijo. "Postajamo vedno starejši in ugotavljamo, da se naša ekia prepočasi pomlaja. Mladi specialisti majo rajši delo v bolišnici, šele potem iščejo delo na primarnem nivoju," je dejala Megličeva. Starost ginekologov na primarni ravni je namreč takšna, da bi že do začetka tega leta potrebovali 79 novih timov, v naslednjih petih letih pa še 29, opozarjajo na ZZS (ginekološki tim sestavljajo ginekolog, babica in višja medicinska sestra op. a.).

Številke so ogromne, če upoštevamo, da danes po podatkih ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) v dispanzerjih za žene, to je na primarni ravni kot izbrani ginekologi, deluje 143 timov.

Skupaj je sicer v javni mreži - ta poleg zdravstvenih domov vključuje tudi bolnišnice in koncesionarje - 369 ginekologov, 311 jih deluje na primarni ravni. Upokojitveno starost 65 let jih je do konca leta 2018 doseglo 34, specializacije pa naj bi letos zaključilo 19 specializantov ginekologije.

Več časa za administracijo, manj za ljudi

"Ginekologi imajo za pacientke vse manj časa zaradi velikega števila opredeljenih pacientk in predvsem tudi še dodatno zaradi veliko dodatnih administrativnih obremenitev, na katere opozarjajo že nekaj časa vsi zdravniki na primarni ravni," so v ZZS spomnili na še eno v vrsti težav, s katerimi se srečujejo. "Kar ugotavljamo vsi, je to, da se utapljamo v administrativnh pravilih, ki ne prinašajo nobene večje kakovosti pri obravnavi pacientk, kradejo pa veliko časa," je povedala Megličeva.

Ob vsem tem je razumljivo, da so ginekologi ves čas pod izjemnim časovnim pritiskom in da se ne morejo niti približati smernicam o tem, koliko časa bi si morali vzeti za posamezen pregled.