Evropa odgovarja Trumpu: Jajc ne damo

Jajc ne damo, ostala bodo pri nas. Tako Nemci in državljani drugih evropskih držav odgovarjajo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je zaradi hudega pomanjkanja jajc čez lužo za pomoč zaprosil tudi Evropo. Evropo, ki jo kritizira, žali, obtožuje izkoriščanja Združenih držav in izsiljuje. Kanada je zaradi žalitev jezna na Trumpa in je njegovo prošnjo že zavrnila. Ne moremo, ena za drugo v Washington sporočajo tudi evropske države, saj jajc vse bolj primanjkuje tudi na stari celini. V Nemčiji so police trgovin z njimi skoraj prazne.