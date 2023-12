Zaposlovanje tistih, ki še nimajo strokovnega izpita, pa iskanje študentov in upokojenih učiteljev. Tako rešujejo težave v nekaterih osnovnih in srednjih šolah, kjer so v veliki stiski zaradi pomanjkanja učiteljev. Po podatkih Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev jih primanjkuje že okoli 5000 in kot napoveduje predsednica združenja, nekatere šole kmalu ne bodo več mogle izvajati pouka.