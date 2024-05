Pomanjkanje kadra v gostinstvu: 'Višanje urne postavke ne bo šlo v nedogled'

Po zadnjih podatkih zavoda za zaposlovanje je v gostinstvu trenutno prostih 2239 delovnih mest. Ker pa to delo zahteva človeka ob vikendih, praznikih, pa zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ga mladi neradi sprejmejo, saj vse bolj cenijo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Dejstvo tudi je, da so v gostinstvu in turizmu pogoste kršitve delavskih pravic. Na drugi strani pa to delo zahteva oseben pristop, hiter tempo in organiziranost, kar tudi ni primerno za vsakogar. Delodajalci so zato primorani iskati tudi alternative.