Pomanjkanje splošnih in družinskih zdravnikov vseevropski problem

Med Evropskimi državami se pojavljajo številne vzporednice na področju problematike splošnih in družinskih zdravnikov, saj se celoten kontinent bori s staranjem populacije in s problemom, kako privabiti več mladih zdravnikov v družinsko medicino, je v izjavi za medije poudarila zdravnica družinske medicine Vesna Pekarovič Džakulin . Kot državo, po kateri bi se morali zgledovati, je izpostavila Nizozemsko, kjer že leta z izjemno podporo medijev in politike intenzivno vlagajo v ugled družinske medicine, zdravniki družinske medicine pa so tudi bolje plačani kot drugod po Evropi.

Zdravniki iz različnih evropskih držav so izpostavili tudi posamezne najbolj pereče problematike na področju splošne medicine v različnih državah. V Združenem Kraljestvu se soočajo predvsem s pomanjkanjem kadrov, zato so zdravniki pogosto preobremenjeni. Zdravnica splošne medicine Mary McCarthy je dejala, da sama na dan obravnava okoli 50 pacientov, kar je bistveno več od idealnega števila, ki je okoli 25 pacientov na dan. "V splošni medicini obravnavamo 90 odstotkov vseh prvih zdravniških stikov in se ukvarjamo z 80 odstotki vseh zdravstvenih težav, vendar v Združenem kraljestvu ne veljamo za specialiste. Naše usposabljanje je nepriznano in zavrnjeno, vlada Združenega kraljestva pa splošni praksi ne namenja dovolj sredstev," je dodala McCarthy. Poudarila je, da vlada, javnost in mediji zelo slabo cenijo poklic, kar še dodatno prispeva k pomanjkanju kadrov.

S podobno problematiko se soočajo tudi na Portugalskem, kjer v javnem zdravstvenem sistemu močno primanjkuje splošnih zdravnikov, čeprav je splošna medicina postala priljubljena specializacija v državi. "Pritegnemo zelo veliko število pripravnikov in imamo zelo dobro usposabljanje, vendar jih ne moremo zadržati v javnem zdravstvenem sistemu. Odhajajo delat v zasebni sektor, kjer imajo pogosto boljše delovne pogoje in plače," je dejal zdravnik splošne medicine s Portugalske Tiago Villanueva. Veliko portugalskih zdravnikov odhaja na delo tudi v druge Evropske države, problem, s katerim se soočajo tudi v Srbiji.

Pekarovič Džakulin je kot glavno rešitev, ki jo podpirajo udeleženci generalne skupščine, izpostavila digitalizacijo zdravstvenega sistema, ki predstavlja pomoč pri administrativnih rešitvah.