Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Učitelj ne postaneš, da bi se kregal s starši, ali je ocena 4 primerna'

Ljubljana, 01. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 7 min branja 0

Avtor:
Nikita Leban
Začetek spomladanskega roka matura -8

Po slovenskih šolah in vrtcih primanjkuje okoli 4100 učiteljev in vzgojiteljev. Najtežje je najti učitelje za matematiko, fiziko, tehniko, razredni pouk, angleščino in slovenščino. Tam, kjer kader je, pa je ta pogosto brez ustrezne izobrazbe. "Ko bo ravnatelj nadomeščal učitelja, čistilka bo pazila otroke v razredu, hišnik pa bo poučeval tehniko. Bojim se, da ni daleč ta čas, ko bomo sporočili, da v šoli pač ni nikogar za poučevanje," na kadrovske razmere pred začetkom šolskega leta opozarja predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič. Kako kadrovske težave v šolah in vrtcih rešujejo na ministrstvu?

"Praktično nemogoče je dobiti učitelja za nadomeščanje odsotnosti. Ko imamo razpisano delovno mesto za določen čas, se težko dobi kandidata. Če je za nedoločen čas, je mogoče malce lažje. To sicer pomeni, da učitelj pride iz druge šole in posledično ima potem druga šola spet problem. Kadra je premalo, upokojuje se najštevilčnejša generacija učiteljev. Kar nekaj časa smo zamudili," na glavne izzive ob začetku novega šolskega leta opozarja Božič.

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino so nam poslali analizo pomanjkanja vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev, ki temelji na anketi, na katero je med decembrom 2025 in januarjem 2026 odgovorilo skoraj 70 odstotkov javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodov*. Glavne ugotovitve pa: trenutno primanjkuje okoli 4100 učiteljev in vzgojiteljev, največji manko kadra je v osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, številni poučujejo brez ustrezne izobrazbe.

"Naše ocene so še nekoliko višje, a že dejstvo, da manjka nekaj tisoč učiteljev, je razlog, da se lahko primemo za glavo," pravi Božič.

 "Bojim se, da bo moral enkrat en ravnatelj javno povedati: Letos nimamo matematike, ker ni učitelja. To se je že dogajalo. Če celo leto ne dobiš učitelja matematike, je kriza." - Sašo Božič, predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev

Razpise večkrat ponovijo, a prijav ni

Šole in vrtci razpise za učitelje in vzgojitelje ponovijo večkrat, a prijav enostavno ni. "Delovno mesto tako ostane nezasedeno, saj jim ga ne uspe zapolniti niti z manj primernim kandidatom ali kandidatko, ki ne izpolnjuje vseh pogojev," ugotavljajo tudi na ministrstvu. Kar četrtina zavodov je v anketi odgovorila, da so delovna mesta ostala nezasedena.

A ne le učiteljev in vzgojiteljev, primanjkuje tudi računalnikarjev, svetovalnih delavcev, vzgojiteljev pomočnikov, vzgojiteljev predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo ter vzgojiteljev v prilagojenem programu. Nekaj vrtcev poroča tudi o nezasedenih delovnih mestih organizatorjev prehrane in zdravstveno-higienskega režima. V osnovnih šolah manjkajo tudi laboranti, v glasbenih šolah pa korepetitorji. Širša kadrovska slika kaže tudi na velike probleme pri zaposlovanju administrativno-tehničnega kadra.

Primanjkuje tudi vzgojiteljev pomočnikov, vzgojiteljev predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo ter vzgojiteljev v prilagojenem programu.
Primanjkuje tudi vzgojiteljev pomočnikov, vzgojiteljev predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo ter vzgojiteljev v prilagojenem programu.
FOTO: Bobo

Učitelji brez ustrezne izobrazbe

O najmanj enem učitelju, ki ne izpolnjuje vsaj enega od predpisanih pogojev o izobrazbi za vse ure poučevanja, je poročalo 84,8 odstotka osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 73,3 odstotka glasbenih šol, 71,6 odstotka srednjih šol in 66,2 odstotka osnovnih šol. Odstotek je še višji pri zaposlenih, ki poučujejo le po nekaj ur. Tudi skoraj tretjina vrtcev, ki je sodelovala v anketi, je odgovorila, da imajo vsaj eno vzgojiteljico, ki nima ustrezne izobrazbe.

Največ ur z učiteljem, ki ima neustrezno izobrazbo, je v osnovni šoli na razredni stopnji, sledijo matematika, dodatna strokovna pomoč, tehnika in tehnologija, angleščina, slovenščina, fizika, šport, glasbena umetnost in naravoslovje. V srednjih šolah so najbolj na udaru matematika, slovenščina, angleščina, fizika, kemija, informatika in športna vzgoja. Med strokovnimi moduli sta po obsegu bolj zastopani področji tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Učitelji z neustrezno izobrazbo poučujejo na razrednji stopnji, matematiko, tehniko, angleščino, šport, fiziko ...
Učitelji z neustrezno izobrazbo poučujejo na razrednji stopnji, matematiko, tehniko, angleščino, šport, fiziko ...
FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi v združenju ravnateljev priznavajo, da luknje krpajo na vse možne načine, tudi s kadrom brez ustrezne izobrazbe, kar je v drugih poklicih nepredstavljivo. "Policist ne moreš biti brez ustrezne izobrazbe, prav tako zdravnik, vojak, zato se tam takoj javno opazi manko. Manko v šolstvu je ogromen, a se ga ne vidi tako izrazito, ker se zaposlujejo tudi osebe brez ustrezne izobrazbe," na paradoks zaposlovanja opozarja Božič.

Zavodi namreč lahko zaposlijo osebo brez pedagoško-andragoške izobrazbe za določen čas treh let, a se mora vpisati v študijski program izpopolnjevanja. Ko ga konča, se lahko zaposli za nedoločen čas. S tem želijo privabiti predvsem kader iz gospodarstva, podjetništva, informatike in zdravstva, so nam pojasnili na ministrstvu.

Zaposlijo lahko tudi nekoga brez strokovnega izpita za določen čas dveh let, ko opravi strokovni izpit, pa se lahko zaposli za nedoločen čas.

Plača učitelja začetnika: 1.955,46 evra bruto

Po podatkih ministrstva je sicer plača učitelja začetnika, ki nima še nobenega leta delovne dobe, od 1.955,46 evra bruto, če nima nobene ure povečane učne obveznosti, do 2.427,47 evra bruto, če ima pet ur povečane učne obveznosti. Plača učitelja razrednika začetnika se začne pri 2.022,81 evra bruto.

Plača učitelja, ki ima na primer 25 let delovne dobe, je od 3.776,14 evra bruto do 4.618,16 evra bruto, odvisno, ali ima dodatne učne obveznosti. Trenutno je sicer v teku tudi odprava plačnih nesorazmerij. Četrti obrok bo decembra letos, ta predvideva 15-odstotni dvig, minimalno 50 evrov bruto. Učitelj začetnik bo prejel za december 2026 za slabih 70 evrov višjo osnovno plačo. Dviga sta predvidena še julija 2027 in januarja 2028, so sporočili z ministrstva.

Delo s problematičnimi učenci in tudi problematičnimi starši

Problem pomanjkanja kadra je večplasten, niso krive samo plače, pravi Božič. "Učitelj postaneš, ker želiš delati z otroki in jih poučavati. Učitelj ne postaneš zato, da bi se kregal s starši, ali je ocena 4 primerna in ali bi moral otrok dobiti oceno pet. Učitelj ne postaneš zato, da se kregaš s starši, ali je prav, da je učenec dobil vzgojni ukrep, potem ko je že ne vem kolikokrat kršil pravila šolskega reda in bi se z njim morali še stopetič pogovarjati," na izzive učiteljev v praksi opozarja Božič. Zaveda se, da prav takšne zgodbe marsikaterega mladega odvrnejo, da bi poklicno pot začel ali nadaljeval v šoli in vrtcu.

Mladi imajo po njegovem mnenju po zaključenem študiju izjemno dobro znanje didaktike – poučevanja, izpostavlja pa, da se številni šele ob zaposlitvi v šoli soočijo z izzivi motivacije učencev, vodenja razreda in roditeljskih sestankov ter dela z vzgojno problematičnimi učenci.

In tudi problematičnimi starši. "Še vedno imamo ogromno močno jedro staršev, ki so razumni, sodelujejo in vedo, da šola uči in tudi pripravlja na življenje. Želim si, da bi ti starši preglasili tistih nekaj posameznikov, ki so zelo glasni in agresivni, ko se borijo zgolj za pravice svojega otroka in jih ostalo ne zanima. Gre za individualiste, ki želijo, da se cel sistem, sošolke in sošolci uklonijo njihovim zahtevam," zato podpirajo namero ministrstva, da se šolam vrne strokovno avtonomijo. "Da se ne bo vsak, ki bo imel pet minut časa, vtikoval v strokovno delo in rušil stvari, ki so dobre za otroka."

300 evrov mesečne štipendije za študente, subvencionirana šolnina, stanovanja za učitelje?

Kako problematiko praznega kadrovskega bazena v šolah in vrtcih rešujejo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino? V odgovoru so nam pojasnili, da prav z namenom preprečevanja pomanjkanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev zagotavljajo kontinuirano izvajanje več ukrepov, med katerimi so štipendiranje študentov pedagoških programov, subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje in sistemsko izvajanje pripravništva za strokovne delavce, omogočajo tudi alternativne poti do strokovnega izpita.

V študijskem letu 2025/2026 je bilo tako razpisanih 200 štipendij za študente pedagoških študijskih programov. Podelili so jih 169, kandidati pa prejmejo štipendijo v mesečni višini 300 evrov. Štipendije so na voljo tudi letos, rok za prijavo je 14. oktober.

Lani je 561 strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju prejelo v celoti subvencionirano šolnino za nadaljnje izobraževanje. Za ta namen je tudi letos na razpolago 1.250.000 evrov, rok za prijavo je 6. januar 2027.

Širijo tudi izobrazbene pogoje, da na primer diplomant arhitekture poučuje tehniko in tehnologijo v osnovni šoli. Izvaja se tudi pripravništvo za strokovne delavce, do 29. januarja 2027 sta odprta dva razpisa, v okviru razpisa za šole je razpisanih 170 pripravniških mest v skupni vrednosti 4.500.410 evrov, za vrtce pa 80 pripravniških mest v skupni vrednosti 1.503.340 evrov.

Študenti pedagoških študijskih programov lahko prejmejo mesečne štipendije v višini 300 evrov.
Študenti pedagoških študijskih programov lahko prejmejo mesečne štipendije v višini 300 evrov.
FOTO: Shutterstock

Na ministrstvu lokalne skupnosti spodbujajo tudi k prednostnemu dodeljevanju neprofitnih stanovanj učiteljem začetnikom, kar kot enega od možnih ukrepov za mlade, ki jih stanovanjska problematika najbolj bremeni, izpostavlja tudi Božič. "Ukrepi, ki se izvajajo, do neke mere pripomorejo k blažitvi krize, a je manko tako velik, da bo trajalo kar nekaj let, da pridemo na zeleno vejo," še izpostavlja predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev.

*Odzivnost zavodov še ne omogoča povsem celovitega pregleda stanja, zato končne ugotovitve glede skupnega pomanjkanja temeljijo predvsem na ocenah, v analizi pojasnjuje ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino.

Poglavja:
Na vrh Razpisi Kader Plača Izzivi Rešitve?
šola vrtec učitelj vzgojitelj kadri plača

Zadeva Bobnar: kaj zahteva za sodno preiskavo pomeni za Goloba?

24ur.com Pomanjkanje kadra: 'Šole si med seboj učitelje dobesedno krademo'
Cekin.si Ne boste verjeli, kam odhajajo učitelji ...
24ur.com Fiziko poučuje inženirka iz Bosne, tehniko učitelj športne vzgoje, matematiko ponekod nihče
24ur.com Dijaki mesec in pol brez ene same ure matematike
24ur.com Primanjkuje kadra, pouk za otroke s posebnimi potrebami poteka v študentskem domu
24ur.com Tik pred koncem počitnic iščejo kar 600 predmetnih učiteljev
24ur.com Kronično pomanjkanje učiteljev: kako pristojno ministrstvo pristopa k reševanju težave?
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
To se lahko zgodi otroku, če mama med nosečnostjo kadi
To se lahko zgodi otroku, če mama med nosečnostjo kadi
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Bonnie Blue rodila v isti porodnišnici kot Kate Middleton
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
September je za pare najtežji mesec v letu, razlog ni naključje
September je za pare najtežji mesec v letu, razlog ni naključje
vizita
Portal
Otrok ima vročino: kdaj lahko ostane doma in kdaj potrebuje pregled?
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
moskisvet
Portal
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Zvezdnik zaradi izpadanja las razmišlja o lasnem vložku
Zvezdnik zaradi izpadanja las razmišlja o lasnem vložku
dominvrt
Portal
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
okusno
Portal
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Tadejev veganski karpačo, ki je navdušil vse tri sodnike
Tadejev veganski karpačo, ki je navdušil vse tri sodnike
Karinina panna cotta, za katero Luka ni verjel, da ji bo uspela
Karinina panna cotta, za katero Luka ni verjel, da ji bo uspela
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907