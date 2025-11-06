Svetli način
Slovenija

Pomanjkanje učiteljev: 'Že 13. neuspešno ponavljamo razpis'

Ljubljana, 06. 11. 2025 18.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Barbara Bašić
Komentarji
69

Kadrovski manko na izobraževalnem področju je rak rana že vrsto let, opozarjajo ravnatelji. Šole ponavljajo razpise za učitelje, na katere se nihče ne odzove, ali pa se prijavijo kandidati, ki sploh ne izpolnjujejo pogojev. In tako imajo ravnatelji le dve možnosti – izbrati neustrezen kader ali pa pustiti prazen razred. In kje rešitve vidi ministrstvo?

"Zaposlenega učiteljskega kadra je v tem trenutku 57 učiteljev, od tega je slabih 10 odstotkov tistih, ki so neustrezni," razmere na svoji šoli opiše ravnatelj Osnovne šole Kašelj Jernej Šoštar. S podobnimi težavami se soočajo na Centru za slepe in slabovidne Iris. "Pri nas imamo zaposlenih približno 90 učiteljev, od teh imamo 23 tistih, ki so neustrezni, ki nimajo ustrezne strokovne ali pedagoške dokvalifikacije," pove ravnateljica Romana Kolar.

Oba že nekaj časa, tako kot drugi ravnatelji po državi, bijeta bitko z mlini na veter, saj zelo težko najdeta ustrezen kader, zato šoli razpise ponavljata, razlagata.

"Konkretno za učiteljico slovenskega jezika smo imeli pet ponavljenih razpisov. Na prvih treh se ni javil noben kandidat, na zadnjih dveh pa so se javili kandidati, ki res niso bili ustrezni za to delovno mesto," pripoveduje Šoštar. Kolarjeva pa: "Razpis za angleščino ponavljamo v resnici že 13. neuspešno, ne dobimo anglista. Tako da trenutno nimamo niti v 9. razredu učitelja angleščine."

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je v minulem šolskem letu primanjkovalo približno 3600 vzgojiteljev in učiteljev zlasti na področju matematike, naravoslovja, fizike, tehnike, računalništva in posebnih potreb. Velik manko je tudi pri profesorjih angleščine in slovenščine. Zato se na ministrstvu trudijo z različnimi ukrepi zadržati in pridobiti nov kader.

"Sistem nagrajevanja, višji naziv, pa večji dvig plač učiteljem na začetku kariere in pa mentorska podpora tistim učiteljem, ki začnejo svojo kariero," našteva minister za šolstvo Vinko Logaj. In doda: "Pri tistih, ki so se zaposlili v šolskem prostoru od leta 2023, velja, da so lahko zaposleni za nedoločen čas, pa potem v določenem obdobju pridobijo pogoje."

Ena od oblik reševanja kadrovske stiske je tudi pripravništvo. "Mi vemo, da skoraj 10 let v šolskem sistemu ni bilo oz. je bilo zamrznjeno pripravništvo, in ta vrzel se močno pozna," opozori minister. "Če ne dobijo na razpise ustreznih kadrov, se poslužujejo tudi zaposlovanja študentov, to prakso poznamo že iz preteklih desetletij."

Vendar ravnatelji opozarjajo, da je zaposlovanje neustreznega kadra samo gašenje požara. "Sam sem zelo kritičen do tovrstnih ukrepov, seveda jih razumem kot gašenje požara. Znašli smo se v situaciji, kjer pedagoškega kadra ni. Učenci pouk morajo imeti, mi te luknje zapolniti moramo in ne moremo reči, danes pa ni pouka, ker ni učiteljev. Tako da iz tega vidika pa razumem te ukrepe," razmišlja Šoštar. 

"Ob predpostavki, da se vsi zavedamo, da učitelji izbirajo šole, ne šola učitelje in če damo na tehtnico, ali se boš zaposlil na šoli, kjer imaš vso ustrezno izobrazbo na današnji dan in pogodbo za nedoločen čas, ali pa na šoli z otroki s posebnimi potrebami, kjer moraš vložiti še nekaj energije, približno eno leto je študija do kvalifikacije, da pridobiš to ustrezno izobrazbo, je odločitev jasna," pa njihove težave povzame Kolarjeva. 

Na problematiko pomanjkanja kadra smo opozarjali že dolgo časa, pravi prvi mož Sviza Branimir Štrukelj, saj se učiteljski kader stara, mladega pa ni dovolj. Vemo, da ne gre samo za slovenski problem, vsa Evropa se sooča s podobnimi težavami, zato kot eno možnih rešitev vidi kadrovska stanovanja. 

"Sem prepričan, da ključna rešitev ni v izboljšanju plač, to je zagotovo nujno potrebno, da bi se mladi odločali. Treba se bo resno pogovoriti, da bi mladim učiteljicam in učiteljem nudili kadrovska stanovanja – to je eden od ključnih problemov za tiste, ki so na začetku kariere," pravi. Za večje zanimanje mladih za učiteljski poklic bi bilo v družbi treba spremeniti tudi pogled na učiteljstvo, dodaja. "Mislim, da je bistveno potrebna sprememba v glavah tako politike kot javnosti. Učiteljstvo bi moralo biti bistveno bolj spoštovano, treba bi mu bilo večkrat izraziti zaupanje v delo in priznati odgovornost za prihodnost naše družbe."

Brez sistemskih sprememb in večjega vlaganja v kader se lahko, zaključijo sogovorniki, kmalu zgodi, da bo v učilnicah zmanjkalo tistih, ki bi učili prihodnje generacije.

pomanjkanje učiteljev kadrovska stiska šolstvo vzgojitelji izobraževanje
KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
06. 11. 2025 20.30
za nemške plače je visoko izobraženih učiteljev in profesorjev dovolj in čez glavo. za tisto sramoto od plače kakršno pač vi ponujate jih pa ni in jih ne bo. bodo raje še naprej v hofru na police zlagali. poleg plače jim niste sposobni zagotovit zakonske avtoritete da se moteče sončke odstrani iz šole. daječ ste od urejene zakonodaje glede šolstva slovenčki, da o vsebinskem delu ne začnem sploh. vsi ki so v obmejnem pasu 30km neglede na branžo itak delajo v avstriji in samo vprašanje časa je kdaj bodo gor tudi ostali za zmeraj. najkasneje naslednjo generacijo. pa je rešeno vse, od infrastrukture, zdravstva, železnic in druge sv vojne.
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
06. 11. 2025 20.27
Kaj ti bo učitelj če pades maturo...pride ata šerifi iz komisariata v solo in ukaze da jurcku senkajo maturo
ODGOVORI
0 0
Misika1967
06. 11. 2025 20.25
+3
Za neizobrazene je ucitelj prevec,kje vidijo 2 meseca dopusta??? To da jim otroci grozijo,starsi hodijo z odvetniki. Danes je to najslabsi poklic,nikoli nebi bila uciteljica.
ODGOVORI
3 0
enajstdvanajst1
06. 11. 2025 20.21
+3
UČITELJEV JE VEČ KOT DOOVLJ PRED 20 LETI JE BIL EN UČITELJ NA 32 DIJAKA SEDAJ JE EN UČITELJ NA 10 DIJAKOV. MALO SENAJ VEČ POTRUDIJO NE PA DA IMAJO KAR 3 MESECE DOPUSTA NA LETO PA ŠE NA IZLETE HODIJO.
ODGOVORI
3 0
blazter
06. 11. 2025 20.19
+1
Občine tukaj ne morejo ponudit štipendij, z obvezo zaposlitve?
ODGOVORI
1 0
enajstdvanajst1
06. 11. 2025 20.19
+0
mENI SE TOZDI BOLJ KOT PREDPRIPRAVA DA UČITELJEM SPET DVIGNEJO ZE TAKO PREVISOKE PLAČE
ODGOVORI
2 2
Mirko Igor
06. 11. 2025 20.22
+1
Plača ućitelja začetnika je cca 1100 eur
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
06. 11. 2025 20.14
-2
Šola ni potrebna...,verouk zadostuje.
ODGOVORI
1 3
Mclaren
06. 11. 2025 20.17
+1
Hahaha hahahaha
ODGOVORI
1 0
alicante1234
06. 11. 2025 20.12
+1
Nihče vam za ta denar in s to izobrazbo ne bo delal v šolstvu.
ODGOVORI
2 1
PunceDajte RuteDol
06. 11. 2025 20.11
+6
Tujci naj plačajo šolnino, da bo dovolj sredstev za plače, sploh učiteljev začetnikov.
ODGOVORI
7 1
Tomaž Hacin
06. 11. 2025 20.10
+0
To ni zakon ampak prisila. Z zakonom to nima nobene veze, zakon o glasbi in hrupu se določi od 22:00-ure do 6:00, mora biti brez hrupa. Če se pa to ravnovesje spremeni, potem lahko pa tudi nekaterim tovarnam čez dan zaračunate povzročanje hrupa blizu naselij.
ODGOVORI
2 2
HayekLibertarec
06. 11. 2025 20.05
+6
V zadnjih 10 letih dodatno 30.000 zaposlenih v JU, pa še vedno primanjkuje učiteljev in zdravstvenega osebja. Kaj so jih zaposlovali samo za štemplanje kolekov.
ODGOVORI
6 0
alicante1234
06. 11. 2025 20.14
+4
Te zaposlitve so šle v neke novo ustanovljene agencije za mešanje toplega zraka ne pa tam, kjer so resnične potrebe.
ODGOVORI
4 0
Animal_Pump
06. 11. 2025 20.04
+3
Ma...sej ni noben več tok nor, da bi šel te permisivne sončke učit, ki lahko delajo kar jim paše...pol pa še njihovi tastari sikajo. Bolje za trakom delat...malenkost manj zaslužiš...pa frej živce imaš.
ODGOVORI
5 2
Sixten Malmerfelt
06. 11. 2025 20.02
-3
Te učitelji samo jokajo in še nikoli jim ni bilo lepše kot jim je sedaj! Vprašajmo se o njihovih sposobnostih!
ODGOVORI
4 7
Animal_Pump
06. 11. 2025 20.05
+5
Japajade. Najlepše jim je bilo v socializmu. Če je sikal...si ga nagarbal. Če ni znal..pa če je bil poseben...je šel v parih dneh direkt na posebno šolo. Danes...ne smeš nič...pa še tastari mislijo, da je njihov sonček Nikola Tesla...čeprav...niti za v posebno šolo ni.
ODGOVORI
6 1
Mclaren
06. 11. 2025 20.18
+1
16, pridi v šolstvo, boš videl kak je fajn.
ODGOVORI
1 0
Mirko Igor
06. 11. 2025 20.18
+3
In komu se bo dalo učiti, predvsem oa vzgajati s takim zaničevalnim pogledom. V 5 letih bo šolski sistwm padel, novim se ne da poslušat pametovanja, dobit manj kot v Lidlu. Ta stari pa čakajo prvo priložnost z v penzijo. Tako so učitelji preobremenjeni, enkrat bo pač počilo.
ODGOVORI
3 0
LevoDesniPles
06. 11. 2025 20.00
+0
jah tko je to k jih večina ne zna alabansko... med počitnicami jih pošljite na izobraževanje v alabanijo pa bo zadost kadra za 4 urne lenuhe XD
ODGOVORI
5 5
Mclaren
06. 11. 2025 20.03
-1
Ti nisi diht?
ODGOVORI
3 4
JOSEPH HAYDN
06. 11. 2025 19.58
+9
Ja kdo se bo pa prijavil, ċe te lahko otrok nabuta, ti grozi s smrtjo in te neprestanp živcira. Nato pa enako delajo še starši
ODGOVORI
11 2
Geres
06. 11. 2025 19.57
+7
Treba bo povečat število učencev v razredu. Včasih nas je bilo 30, pa je ravno tako šlo. In omejiti izdajo potrdil za poseben status otroka. Vsi pač ne morejo biti odlični, naj se otroka usmeri v tisto področje, ki mu leži.
ODGOVORI
10 3
Sixten Malmerfelt
06. 11. 2025 20.03
+2
ko se jst hodil v OŠ nas je bilo v zadbjig treh razredih osemletke 34 ali 35!
ODGOVORI
3 1
Mclaren
06. 11. 2025 20.03
+4
Saj v srednjih šolah jih je po 30 in več v razredu.
ODGOVORI
5 1
kita 1111
06. 11. 2025 19.57
+2
Učiteljev je dovolj ampak ne tistih katere hočejo seveda z znanjem albanskega jezika
ODGOVORI
7 5
2fast4
06. 11. 2025 19.57
+2
Kaj počnejo dr. Osebki po fakultetah... Že od nekdaj dr.. jo 🥒...
ODGOVORI
3 1
JApajaDAja
06. 11. 2025 19.54
+9
šolstvo je postalo poligon kateremu se normalni učitelji danes raje ognejo....razvrednoten,ponižan poklic je postal to, ki je bil nekoč zelo spoštovan kljub takratnim tršicam...ampak vedelo se je kdo je "šef" za katedrom !
ODGOVORI
9 0
Delavec_Slo
06. 11. 2025 19.53
-1
Aja, le kako, če pa imajo vsaka 2 meseca dopust!
ODGOVORI
3 4
Mclaren
06. 11. 2025 20.03
+0
Pridi učit v šolo.
ODGOVORI
2 2
