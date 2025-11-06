Pomanjkanje učiteljev: 'Že 13. neuspešno ponavljamo razpis'

"Zaposlenega učiteljskega kadra je v tem trenutku 57 učiteljev, od tega je slabih 10 odstotkov tistih, ki so neustrezni," razmere na svoji šoli opiše ravnatelj Osnovne šole Kašelj Jernej Šoštar. S podobnimi težavami se soočajo na Centru za slepe in slabovidne Iris. "Pri nas imamo zaposlenih približno 90 učiteljev, od teh imamo 23 tistih, ki so neustrezni, ki nimajo ustrezne strokovne ali pedagoške dokvalifikacije," pove ravnateljica Romana Kolar.

Oba že nekaj časa, tako kot drugi ravnatelji po državi, bijeta bitko z mlini na veter, saj zelo težko najdeta ustrezen kader, zato šoli razpise ponavljata, razlagata.

"Konkretno za učiteljico slovenskega jezika smo imeli pet ponavljenih razpisov. Na prvih treh se ni javil noben kandidat, na zadnjih dveh pa so se javili kandidati, ki res niso bili ustrezni za to delovno mesto," pripoveduje Šoštar. Kolarjeva pa: "Razpis za angleščino ponavljamo v resnici že 13. neuspešno, ne dobimo anglista. Tako da trenutno nimamo niti v 9. razredu učitelja angleščine."

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je v minulem šolskem letu primanjkovalo približno 3600 vzgojiteljev in učiteljev zlasti na področju matematike, naravoslovja, fizike, tehnike, računalništva in posebnih potreb. Velik manko je tudi pri profesorjih angleščine in slovenščine. Zato se na ministrstvu trudijo z različnimi ukrepi zadržati in pridobiti nov kader.

"Sistem nagrajevanja, višji naziv, pa večji dvig plač učiteljem na začetku kariere in pa mentorska podpora tistim učiteljem, ki začnejo svojo kariero," našteva minister za šolstvo Vinko Logaj. In doda: "Pri tistih, ki so se zaposlili v šolskem prostoru od leta 2023, velja, da so lahko zaposleni za nedoločen čas, pa potem v določenem obdobju pridobijo pogoje."

Ena od oblik reševanja kadrovske stiske je tudi pripravništvo. "Mi vemo, da skoraj 10 let v šolskem sistemu ni bilo oz. je bilo zamrznjeno pripravništvo, in ta vrzel se močno pozna," opozori minister. "Če ne dobijo na razpise ustreznih kadrov, se poslužujejo tudi zaposlovanja študentov, to prakso poznamo že iz preteklih desetletij."

Vendar ravnatelji opozarjajo, da je zaposlovanje neustreznega kadra samo gašenje požara. "Sam sem zelo kritičen do tovrstnih ukrepov, seveda jih razumem kot gašenje požara. Znašli smo se v situaciji, kjer pedagoškega kadra ni. Učenci pouk morajo imeti, mi te luknje zapolniti moramo in ne moremo reči, danes pa ni pouka, ker ni učiteljev. Tako da iz tega vidika pa razumem te ukrepe," razmišlja Šoštar.

"Ob predpostavki, da se vsi zavedamo, da učitelji izbirajo šole, ne šola učitelje in če damo na tehtnico, ali se boš zaposlil na šoli, kjer imaš vso ustrezno izobrazbo na današnji dan in pogodbo za nedoločen čas, ali pa na šoli z otroki s posebnimi potrebami, kjer moraš vložiti še nekaj energije, približno eno leto je študija do kvalifikacije, da pridobiš to ustrezno izobrazbo, je odločitev jasna," pa njihove težave povzame Kolarjeva.

Na problematiko pomanjkanja kadra smo opozarjali že dolgo časa, pravi prvi mož Sviza Branimir Štrukelj, saj se učiteljski kader stara, mladega pa ni dovolj. Vemo, da ne gre samo za slovenski problem, vsa Evropa se sooča s podobnimi težavami, zato kot eno možnih rešitev vidi kadrovska stanovanja.

"Sem prepričan, da ključna rešitev ni v izboljšanju plač, to je zagotovo nujno potrebno, da bi se mladi odločali. Treba se bo resno pogovoriti, da bi mladim učiteljicam in učiteljem nudili kadrovska stanovanja – to je eden od ključnih problemov za tiste, ki so na začetku kariere," pravi. Za večje zanimanje mladih za učiteljski poklic bi bilo v družbi treba spremeniti tudi pogled na učiteljstvo, dodaja. "Mislim, da je bistveno potrebna sprememba v glavah tako politike kot javnosti. Učiteljstvo bi moralo biti bistveno bolj spoštovano, treba bi mu bilo večkrat izraziti zaupanje v delo in priznati odgovornost za prihodnost naše družbe."

Brez sistemskih sprememb in večjega vlaganja v kader se lahko, zaključijo sogovorniki, kmalu zgodi, da bo v učilnicah zmanjkalo tistih, ki bi učili prihodnje generacije.