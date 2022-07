Pomanjkanje vode v Istri najhujše v 35 letih: 'Črn scenarij zagotovo sledi'

Stanje je iz ure v uro slabše, je opozoril direktor Martin Pregelj. "Ko je vsak liter pitne vode vprašljiv, je verjetno lahko avto tudi umazan in počaka na prvi dež," roti uporabnike. Tudi pridelovalce oljk poziva, naj razmislijo o smiselnosti zalivanja, saj bo vode v vsakem primeru zmanjkalo, z zalivanjem pa bodo povzročili le to, da se bo to zgodilo prej.

Kmetom, ki negodujejo nad tem, da so jim popolnoma zaprli pipe, medtem ko se turisti še vedno lahko tuširajo, sporoča, da so naredili to, kar jim omogočajo predpisi.

Prebivalcem zagotavlja, da pipe ne bodo dolgo suhe. "Vsak dan voda bo. Ne bo pa po 24 ur na dan. Ko bo, ne bo pitna. Zato bo treba takrat z njo ravnati drugače," napoveduje Pregelj.

Vodja službe za zdravstveni nadzor Sara Milenkovski je pojasnila, da bo vodo treba prekuhavati. "Črn scenarij gotovo sledi," je dejala. Med drugim je opozorila na hidravlične udare, ki bodo posledica zapiranja in ponovnega odpiranja cevi. Zaradi tega bo po njenem mnenju gotovo prišlo do številnih okvar, zaradi katerih bodo morali vodo spet zapreti.