Pomanjkanje zdravnikov NMP: potrebujemo nove sistemske rešitve

Trije nočni termini so prejšnji konec tedna minili brez prisotnosti dežurnega zdravnika v ambulanti NMP. Direktor ZD Kočevje Gregor Košir je pojasnil, da so posledično zagotovili okrepljeno reševalno službo in ekipe, nato pa so preko noči tesno sodelovali z ZD Ribnica, ljubljansko urgentno službo in centrom 112.

V Zdravstvenem domu (ZD) Kočevje so na problematiko na svoji spletni strani opozorili prejšnji petek. Kot so zapisali, zaradi koriščenja dopustov in številnih odsotnosti navkljub večtedenskemu trudu niso mogli zagotoviti 24-urne prisotnosti zdravnika v ambulanti nujne medicinske pomoči (NMP).

Stanje po njegovih besedah rešujejo dnevno, a v nekaj nočnih terminih tudi v prihodnje zdravnika verjetno ne bodo uspeli zagotoviti. Takrat bodo ravnali tako, kot so minuli konec tedna. Na problematiko so v sporočilu za javnost opozorili tudi v Zdravniški zbornici Slovenije, kjer so spomnili, da na težave opozarjajo že vrsto let. Projekt preobrazbe in sistemske prilagoditve mreže NMP je že pripravljen in bi se moral zaradi tamkajšnjih aktualnih težav po njihovi oceni pilotno izvajati prav na področju Kočevja.

"Odgovorni z Ministrstva za zdravje niso izpeljali projekta, kot je bilo načrtovano. Kot odziv na alarmantne pozive s terena so izvajalci z ministrstva zopet dobili nasvet, naj se dogovorijo kar sami med sabo," so opozorili in pozvali: "Odprite predale na ministrstvu in se lotite dela, bolniki ne morejo več čakati."