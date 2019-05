Že ena sama odpoved zdravnice zamajala mariborsko urgentno službo

Po tem, ko je vlada potrdila aneks k splošnemu dogovoru za zdravstvo, je to nekoliko pomirilo družinske zdravnike, ki so marsikje grozili z odpovedmi. Toda, težav v primarnem zdravstvu še zdaleč ni konec. Tudi grožnje z odpovedmi so še vedno v zraku. Na pomanjkanje zdravnikov so danes opozorili tudi v mariborskem zdravstvenem domu, kjer imajo zaradi premalo zdravnikov težave tudi pri izvajanju urgentne službe UKC Maribor.

Kaj to pomeni ne le za primarno zdravstvo, pač pa tudi za celoten zdravstveni sistem, so v Mariboru izkusili že pri odpovedi urgentne zdravnice v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Ena sama odpoved je zamajala sistem urgentne službe v štajerski prestolnici, so opozorili.

Zaradi odpovedi urgentnih zdravnikov in nasploh pomanjkanjem kadrov družinskih zdravnikov Zdravstveni dom Maribor ne bo več mogel zagotavljati dežurne službe 24 ur na dan, sedem dni v tednu, je danes opozoril predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor Roman Košir. Del obremenitev bodo zato prevzeli zdravniki v UKC Maribor, ki pa – tako Košir – tega ne bodo mogli početi v nedogled, sploh če bodo družinski zdravniki uresničili svoje napovedi o odpovedi služb. "Posledično tudi UKC Maribor ne bo mogel izvajati urgentne službe v tem obsegu, kot jo," je poudaril.

Obseg dela je predstavil tudi s številkami: v urgentni službi UKC Maribor skupaj s kolegi iz zdravstvenega doma letno obravnavajo 83.000 ljudi, od tega jih 43.000 obravnavajo zdravniki v zdravstvenem domu. "Če bo prišlo do najhujšega, do uresničitev napovedanih odpovedi, bo to imelo izredne negativne učinke na delovanje urgence v Mariboru in na cel UKC," je zaključil.

"Ne predstavljamo si, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do vseh teh odpovedi. To pomeni razpad sistema," je poudaril Košir.

Zdravniki odločitev o odpovedi prestavili na september

Na težave, s katerimi se soočajo v družinskih ambulantah, že nekaj mesecev opozarjajo tudi v Zdravstvenem domu Maribor. "Opozarjamo na preobremenitve nasploh pri rednem delu, hkrati pa naše delo zajema tudi delo v dežurni službi. Trenutno smo sicer po sprejetju aneksa ena k splošnemu dogovoru, ki smo ga razumeli kot korak v pravo smer, tudi prestavili našo odločitev o odpovedi na september," je dejala Maja Arzenšek, predstojnica splošnega zdravstvenega varstva v ZD Maribor. Upajo, da bo v tem času sprejet tudi aneks dve, s tem pa se uredilo financiranje in razmere. Če se v prihodnjih mesecih ne bo nič spremenilo, pa Arzenškova težko napove, kako bodo delovali naprej.

Pojasnila je, da se s kadrovskimi težavami soočajo že sedaj, ko še ni odpovedi. Kot pravi, je k temu botrovalo tudi dejstvo, da je bilo v zadnjih letih zelo malo novih specializantov družinske medicine.

Kadrovsko stanje na urgenci se počasi izboljšuje

Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin je prav tako izrazil upanje, da bo vlada nadaljevala v smeri, ki jo je nakazala in da bodo preložene odpovedi družinskih zdravnikov dokončno odpovedane. Trenutno namreč zdravniki ZD Maribor precej pomagajo pri opravljanju dela na urgenci, pa tudi v prihodnje, ko se bo urgenca kadrovsko podkrepila, bodo njihovi zdravniki še vedno sodelovali z družinskimi zdravniki.

"Pacienti ne morejo čakati in tudi ne bodo čakali, to vam lahko zagotovim. Hkrati se zelo zavedamo problematike na primarnem nivoju," je poudaril Vogrin.

Pojasnil je še, da se kadrovsko stanje na mariborski urgenci počasi izboljšuje: "Končno so začeli prihajati prvi specialisti na tem področju, tukaj je že prvi, v letošnjem letu bodo prišli še štirje in tudi v naslednjem letu še nekaj, tako da bomo lahko z lastnim kadrom bistveno izboljšali delo v urgentni službi."