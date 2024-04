Pomanjkanje zdravnikov v Tolminu: 'Upam, da to ni zatišje pred nevihto'

Tolminski zdravstveni dom pokriva največje območje v državi, od Kobarida, Bovca, Tolmina z vsemi precej oddaljenimi zaselki. In v manjših krajih so bile družinske ambulante v marcu odprte le en dan na teden, odpadali so tudi sistematski pregledi otrok. Vse to sedaj domačini še bolj občutijo zaradi stavke zdravnikov. Ko jih je namreč z marcem 65 odstotkov umaknilo soglasja za nadurno delo, zdravnikov za delo v ambulantah enostavno ni bilo več. Zdaj so nekateri vendarle pripravljeni delati tudi nadure, a dejstvo je, da je bilo zdravnikov v ZD Tolmin že pred tem premalo. In pred nami je šele začetek turistične sezone, ko so ti kraji, sicer odmaknjeni, pravi magnet za tisoče turistov.