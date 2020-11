Pomanjkljiva preglednost financiranja strank tudi v Sloveniji

Poročilo z naslovom Odpravljanje napak demokracije: Odprti podatki za politično integriteto v Evropi, ki ga je organizacija objavila v sredo, uporablja nov pristop pri raziskovanju razkrivanja podatkov o finančnih sredstvih in interesih, financiranja politike in lobiranja ter razkriva neučinkovitost zakonodaje po vsej regiji.

Kot ugotavlja TI, nobena od osmih članic EU in evropskih institucij, ki so jih obravnavali v svoji raziskavi, nima primernih ukrepov za preprečevanje vpliva na politike in odločitve, so sporočili iz organizacije.

Med najpogostejšimi težavami, ki so jih opazili v raziskavi, sta slaba kakovost podatkov ter objava informacij v formatih, ki pred analizo potrebujejo veliko obdelave.

Priporočajo dostopnost podatkov na spletu

Poročilo zato državam in institucijam priporoča, naj dostopnost podatkov o politični integriteti na spletu zagotovijo na centraliziran način. Podatke bi morali redno posodabljati in bi morali biti na preprost način dostopni širšemu krogu ljudi, vključno z državljani, novinarji in organizacijami civilne družbe. Poročilo vsebuje še več podrobnih priporočil za zagotavljanje ali izboljšanje neodvisnosti, zakonitih pooblastil in preglednosti institucij, ki preprečujejo, odkrivajo in sankcionirajo korupcijo v politiki.