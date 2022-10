V mariborskem kliničnem centru že dolgo primanjkuje obdukcijskih pomočnikov. Enostavno niso našli ljudi, ki bi skrbeli za nemoten prevoz pokojnih na oddelek patologije. To nalogo so začasno prevzele oddelčne sestre. Kako je mogoče, da UKC v enem letu in šestih ponovljenih razpisih na to delovno mesto ni uspel zaposliti niti enega človeka?