Pomemben dan za Slovenijo: začelo se je glasovanje v Varnostni svet ZN

New York, 06.06.2023, 15:47 | Posodobljeno pred 4 minutami

V palači Združenih narodov v New Yorku članice generalne skupščine odločajo o tem, ali bo Slovenija dobila sedež v varnostnem svetu in tako ob boku svetovnih velesil sodelovala pri najpomembnejših odločitvah v letih 2024 in 2025. Nasproti ji stoji Belorusija. Glasovanje se je začelo ob 16. uri.