Pomemben korak v javnem avtobusnem prevozu

"Koncesije so bile v skladu z evropsko zakonodajo oddane po konkurenčnem postopku. Slovenija je z njim poskušala nekajkrat, prvič leta 2010," je ob podpisu pogodbe spomnil Kumer. Nazadnje je ministrstvo javni razpis objavilo v začetku leta, nanašal pa se je na celotno ozemlje Slovenije, razdeljeno na 12 koncesijskih sklopov.

Koncesijske pogodbe za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja za tri leta je minister podpisal s štirimi izbranimi koncesionarji, in sicer podjetji Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet in Nomago.

Nomago je bil izbran za izvajanje medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa v savinjski, jugovzhodni, goriški, koroški, posavski, primorsko-notranjski in zasavski regiji. Podjetje Arriva bo izvajalo prevoze na področju gorenjske, podravske in obalno-kraške regije, Arriva in LPP sta izbrana koncesionarja za osrednjeslovensko regijo, Avtobusni promet Murska Sobota pa za pomursko.

Po trenutnih cenah bo Nomago za izvajanje koncesije prejel okoli 60 milijonov evrov, Arriva okoli 50 milijonov evrov, Arriva in LPP okoli 12 milijonov evrov, prav tako okoli 12 milijonov Avtobusni promet Murska Sobota, je pojasnil Kumer.

Začetek izvajanja je predviden za 1. julija prihodnje leto

"Ker gre za zelo nov koncept, bo treba pripraviti še ogromno ukrepov in aktivnosti, uskladiti podrobne vozne rede, koncesionarji pa bodo morali seveda tudi na svojih izbranih območjih ustrezno prilagoditi in pripraviti vire za izvajanje razpisanega posla," je dejal Kumer.

Po ministrovih besedah gre sicer za pomemben korak pri razvoju medkrajevnega linijskega potniškega prometa v Sloveniji, saj se bo povečal standard dostopnosti, torej ponudba javnih prevozov. "To pomeni, da bomo imeli glede na leto 2019, ko smo pričeli s temi načrti, 20 odstotkov več ponudbe javnega potniškega prometa, se pravi več kilometrov, z 48 na 58 milijonov kilometrov letno," je dejal.

Podpis pogodbe so predstavili tudi izbrani koncesionarji. Kot je dejal direktor skupine Arriva Slovenija Bo Erik Stig Karlsson, so v podjetju nanj dolgo čakali. Prepričan je, da bo nov način izvajanja javnih prevozov pripomogel k večji trajnosti in kakovosti storitve.

"Danes je lep svečan trenutek, da lahko skupaj z ministrstvom nadgradimo javni potniški promet, ga naredimo bolj trajnostnega in prijaznega potnikom," je dejal glavni izvršni direktor Nomaga Miha Tavčar. "Zaveza obeh strani je, da bomo javni potniški promet razvijali v smeri boljše kakovosti in dostopnosti," je dodal.

Tudi direktor Avtobusnega podjetja Murska Sobota Darko Kovač je dejal, da se bodo na vseh področjih trudili, da bo javni potniški promet na še višji ravni, kot je danes.

"Mislim, da se zdaj res lahko zazremo v prihodnost in naredimo vse, kar je v naši moči, da javni potniški promet še izboljšamo, ga približamo potnikom in sledimo tem trendom naraščanja potnikov, ki jih opažamo v zadnjem času," pa je sklenil namestnik direktorja LPP Rok Vihar.

Po Kumrovih napovedih bo Slovenija sicer še bistveno okrepila upravljanje javnega potniškega prometa s pomočjo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, katere ključna naloga bo boljša integracija različnih oblik javnega potniškega prometa in zagotavljanje standarda dostopnosti in kakovosti.