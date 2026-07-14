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Pomemben mejnik za Eurospin: v Šentilju odprli že 60. trgovino

Ljubljana, 14. 07. 2026 00.15 pred 25 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
ES

Eurospin nadaljuje širitev svoje maloprodajne mreže v Sloveniji. Prejšnji četrtek je v Šentilju v Slovenskih goricah svoja vrata odprla že 60. Eurospinova trgovina v Sloveniji, kar predstavlja pomemben mejnik v več kot dveh desetletjih prisotnosti podjetja na slovenskem trgu. Nova trgovina je del sodobnega trgovskega centra ob Mariborski cesti in kupcem ponuja prijetno, hitro ter cenovno ugodno nakupovalno izkušnjo.

Nova Eurospinova trgovina meri 1.421 m2 in je umeščena v trgovski center skupne velikosti 2.429 m2, ki stoji na zemljišču velikosti 6.829 m2. Kupcem je na voljo 76 parkirnih mest za osebna vozila, štiri parkirna mesta za gibalno ovirane osebe ter dodatna parkirna mesta za motorna kolesa. Pred trgovino so urejena tudi parkirna mesta za kolesa, v neposredni bližini pa sta avtobusno in železniško postajališče, kar omogoča enostaven dostop z različnimi oblikami prevoza. Do trgovskega centra je mogoče dostopati z glavne šentiljske vpadnice, Mariborske ceste, od koder vodi uvoz na Šeškovo ulico. Lokacija trgovine je bila izbrana premišljeno, saj se nahaja v hitro razvijajočem se delu Šentilja, kjer nastaja novo stanovanjsko naselje, trgovski center pa pomembno dopolnjuje celotno prostorsko ureditev območja.

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"V Eurospinu smo nadvse ponosni, da smo odprli že 60. Eurospinovo trgovino v Sloveniji. Prepričan sem, da bo lokalno prebivalstvo navdušeno nad novo trgovino, ki je sicer tudi del novega trgovskega centra," je ob odprtju povedal Matjaž Komar, generalni direktor podjetja Eurospin Eko, d. o. o.

Nova trgovina v Šentilju je druga v skupini Eurospin po novem arhitekturnem konceptu gradnje in oblikovanja. Objekt je zasnovan trajnostno in energetsko učinkovito, pri gradnji pa so bili uporabljeni sodobni materiali ter upoštevana načela trajnostnega projektiranja in ESG-standardov. Posebnost novega koncepta je optimizirana gradnja, ki omogoča hitrejšo izvedbo projektov in s tem hitrejšo dostopnost trgovin kupcem. Lastnik trgovskega centra v prihodnje načrtuje tudi postavitev fotovoltaične elektrarne in polnilnic za električna vozila.

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"Odprtje te trgovine smo najavljali že nekaj časa in zadovoljni smo, da smo jo danes odprli ter pozdravili prve kupce. Med njimi je tudi precej kupcev iz sosednje Avstrije in veseli nas, da kakovost lastnih blagovnih znamk prepoznajo tudi oni. Letos je pred nami še nekaj odprtij prenovljenih trgovin, izpostavim lahko trgovini na novih lokacijah v Idriji in v Grosupljem," je povedal Borut Švara, direktor prodaje v podjetju Eurospin Eko, d. o. o.

Med uradnim delom odprtja je Natalija Pagon, direktorica marketinga v podjetju Eurospin Eko, d. o. o., v imenu podjetja Zavodu Igrišče Maribor predala donacijski ček v višini 2.000,00 EUR. Donacijo je prevzela direktorica zavoda Katarina Krašovec. Zavod s svojim delovanjem ustvarja varno, spodbudno in vključujoče okolje za otroke, mladostnike in družine ter pomembno prispeva h kakovosti življenja v lokalnem okolju.

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"V Eurospinu nakupujem že vrsto let, zato sem se odprtja nove trgovine v Šentilju zelo razveselil. Trgovina je prostorna, pregledna in na odlični lokaciji, zato bom večino svojih vsakodnevnih nakupov odslej opravil kar tukaj," je povedal Marko iz Šentilja.

V Eurospinu tudi letos potrjujejo visoko kakovost svojih izdelkov s številnimi domačimi in mednarodnimi priznanji. Med drugim se ponašajo s certifikatom QUDAL – QUality meDAL, ki potrjuje vrhunsko kakovost izdelkov po mnenju potrošnikov, ter s prestižnim nazivom Superbrands Slovenija 2026, ki odraža visoko stopnjo zaupanja slovenskih kupcev. Posebno priznanje Best Buy Award za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno so prejeli v kategorijah sirov, suhomesnatih izdelkov, marmelad in džemov, zamrznjenih rib in morskih sadežev ter vseh zamrznjenih izdelkov. Eurospinovi izdelki redno prejemajo tudi pečate Odlična kakovost Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, priznanja Odlični pekovski izdelek Gospodarske zbornice Slovenije ter odličja na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, kar dodatno potrjuje zavezanost podjetja k ponudbi kakovostnih izdelkov po dostopnih cenah.

2026 07 09 Eurospin, Šentilj (130) (1)

 

Naročnik oglasne vsebine je Eurospin Eko, d. o. o.

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