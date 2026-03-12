Pomembna tudi vsebina: 'Mislim, da jim zna biti v prihodnje žal'

Rupnik je uvodoma ocenil, da gre "zanesljivo za operacijo tipa sting". Pojasnil je, da je to "izraz, ki ga v Ameriki uporabljajo predvsem za policijske tajne operacije, v katerih nekoga ujamejo v nastavljeno past".

Ob tem je dodal, da je ta past v konkretnem primeru "dvomljive kvalitete", saj to po njegovih besedah "ni bilo izvedeno s strani državnih organov, ki bi to napravili s pomočjo neke sodne odredbe", prav tako pa "očitno to ni bila novinarska past – če ne bomo česa drugega seveda v prihodnje zvedeli okrog te zadeve".

Po njegovih besedah je po pravu Evropske unije takšno ravnanje do določene mere dovoljeno tudi novinarjem in se ne kriminalizira, "če je javni interes v razkrivanju korupcije ali kriminala močnejši od interesa po zasebnosti".

Na vprašanje o trditvah, da naj bi bili posnetki zmanipulirani oziroma prirejeni, je Rupnik odgovoril neposredno: "To seveda ne verjamem." Dodal je, da gre za "najbolj pogost izgovor slehernika, ki je danes ujet na kakšni taki zanimivi debati, za katero je mislil, da je popolnoma zasebna", pri čemer se je po njegovih besedah "seveda najlažje sklicevati na to, da so zadeve potvorjene s pomočjo orodij umetne inteligence".

Ob tem je opozoril, da "vsi prisegajo na to, da se bo to raziskalo", in dodal: "Mislim, da jim zna biti v prihodnje žal, ko bodo službe pa strokovnjaki ugotovili, ali so ti posnetki res popolnoma in 100-odstotno avtentični."

Po Rupnikovem mnenju pa je bistveno predvsem nekaj drugega. "Tisto, kar je pa največ razkrito, je pa v bistvu bolj ta metodologija, ki se uporablja v ozadju teh politično-ekonomskih elit v naši državi," je dejal. Po njegovih besedah to "ni svojstveno samo za trenutni establishment, ampak je zelo pogosto za vse politične strukture", kar pa "nam, navadnim državljanom, pokaže, da se posel dela izza kulis in da je v resnici demokracija pogosto zgolj maska za to, kar se v ozadju dogaja".

Rupnik je komentiral tudi izjavo predsednika vlade Roberta Goloba, ki je po objavi posnetka dejal, da se je treba vprašati, "v čigavem interesu in s kakšnim namenom skušajo nekateri očitno tudi s pomočjo iz tujine posegati v rezultat volitev v Sloveniji", pri čemer je namignil na SDS Janeza Janše. Ta pa je takšne očitke zavrnil z besedami, da s temi objavami nimajo nič in da imajo "svobodnjaki že tako ali tako sami s sabo dovolj težav".

Rupnik je dejal, da so takšni politični odzivi pričakovani. "Ta stranka, ki je napadena, bo za to obtožila opozicijo, opozicija bo pač obrnila to na neko drugo stran," je dejal. Po njegovih besedah je motivov za takšno početje lahko več: "Lahko so popolnoma politični, lahko so neke osebne zamere, lahko gre za neke ekonomske interese, nenazadnje lahko tudi v ozadju neka močna služba neke druge države, ki se seveda na ta način v bistvu prikrije."

Dodal je še, da se "glede na kvaliteto posnetkov in glede na kvaliteto tega, kar je bilo pridobljenega", lahko nekdo "skriva za slabo kvaliteto posnetkov". Ob tem je omenil tudi posnetke, povezane z Vesno Vuković, in poudaril, da "ni mogoče pri tem izključevati vseh mogočih različnih osebnih ali pa kolektivnih interesov vseh teh akterjev".

Na dodatno vprašanje, zakaj je dejal, da bi lahko politike, ki zdaj pozivajo k preiskavi posnetkov, še "bolela glava".

Rupnik je odgovoril, da je "Evropsko sodišče za človekove pravice že v zelo veliko primerih odločilo, da morajo imeti javne osebe, predvsem pa politiki, manjše in znižano pričakovanje zasebnosti, sploh takrat, kadar gre za javne zadeve in za javna sredstva, za javni denar". Po njegovih besedah so "korupcijski primeri v tem kontekstu neka posebnost, pri kateri ti ljudje ne uživajo popolne zaščite svoje lastne zasebnosti".

Ob tem pa je opozoril, da je treba v vseh teh razpravah paziti, "da se ne bo zdaj ves fokus obrnil na to, da je nekdo nezakonito prisluškoval". Dodal je: "Na eni strani je to res in je treba to preiskati, na drugi strani je pa seveda zelo pomembno, kakšna je vsebina teh pogovorov."

Po njegovem mnenju je ključno vprašanje, "ali ti pogovori sami vsebujejo neke indikacije, da je bilo storjeno kaznivo dejanje". In prav tu je bil najbolj neposreden. "V primeru Vuković, če je tam, ni nobenega dvoma. Ona se je samoinkriminirala s tem, ko je povedala, da je imela dostop do tajnih dokumentov parlamentarne preiskovalne komisije. Tega dostopa po nobenem kriteriju ne bi smela imeti."

Dodal je, da so "druga nakazana kazniva dejanja" povezana s tem, "kar naj bi bilo očitano pa še eni od ministrice", vendar je opozoril, da je "to vse skupaj na ravni indikacij, ki jih bo morala policija šele preiskati". Po njegovih besedah bo treba ugotoviti, "ali to drži, ne drži" in ali "obstajajo tudi utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje".

"Imamo zdaj dva problema," je dejal. "Eden je samo nezakonito prisluškovanje, drugi je pa vsebina teh prisluhov."

Rupnik je spomnil še, da so sodišča v podobnih primerih že odločala tudi o ravnanju novinarjev, ki so uporabljali primerljive metode. Pojasnil je, da so v nekaterih primerih presodila, "da je bil javni interes po razkrivanju korupcijskih dejanj močnejši od interesa do zasebnosti", še posebej "če so ti posnetki nastali v nekem prostoru, kjer ni mogoče absolutno zagotavljati zasebnosti, recimo na domu ali pa v popolnoma zasebnih prostorih".

Za konec je opozoril še na morebitne posledice za tiste, ki zdaj trdijo, da so bili posnetki ustvarjeni oziroma potvorjeni z umetno inteligenco. "Glede na to, da zdaj ti ljudje vsi tako vehementno trdijo, da je to bilo narejeno oziroma potrjeno s pomočjo umetne inteligence – če se bo kasneje izkazalo, da to ni bilo res, se bodo znašli tudi na drugi strani zakona zaradi krivih ovadb."