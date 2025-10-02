Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pomembni novosti pri izdaji osebnih izkaznic in potnih listov

Ljubljana, 02. 10. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
3

Po novem ne bo več potrebe po poizvedovanju, ali sta potni list in osebna izkaznica že izdelana, obvestilo bomo namreč prejeli na elektronski naslov. V potnem listu bosta dodani tudi poštna številka in pošta, česar doslej ni bilo. "Zapis podatka o državljanstvu nadomešča potrdilo o državljanstvu, zapis podatka o naslovu pa je enakovreden potrdilu o prebivališču posameznika," pojasnjuje ministrstvo.

Potni list
Potni list FOTO: Bobo

Državljan, ki bi to želel, lahko od danes na svoj elektronski naslov prejme obvestilo o tem, da sta njegov potni list oziroma osebna izkaznica izdelana in predana na pošto. "S tem se odpravlja negotovost in potrebo po dodatnem poizvedovanju o izdelavi dokumenta na upravni enoti ali pri proizvajalcu," so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. 

Druga novost pa je, da se v naslov potnega lista dodajata pošta in poštna številka. "Potni list in osebna izkaznica sta uradna identifikacijska dokumenta, s katerima lahko državljan izkazuje vse podatke, ki so vpisani na dokumentu. Zapis podatka o državljanstvu tako na primer nadomešča potrdilo o državljanstvu, zapis podatka o naslovu pa je enakovreden potrdilu o prebivališču posameznika," pojasnjuje ministrstvo. 

Tudi to velja za vse potne liste, za katere bodo vloge podane od današnjega dne dalje, sprememba pa bo povečala uporabnost dokumenta. 

osebna izkaznica potni list ministrstvo za notranje zadeve elektronsko obvestilo pošta
SORODNI ČLANKI

Ne odlašajte, preverite veljavnost dokumentov

Novosti pri osebnih izkaznicah: upravnim enotam bodo prihranili 8500 ur dela

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Truth
02. 10. 2025 15.56
+1
v letu2025? In bozicnico bi imeli...marija sveta
ODGOVORI
1 0
LevoDesniPles
02. 10. 2025 14.21
+5
lol javna sekta tako ali tako hodi v službico samo na kafe...
ODGOVORI
5 0
Nightingale
02. 10. 2025 12.56
+6
Smo razumeli prvič, ni potrebno dvakrat pisati stvari v člankih...
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286