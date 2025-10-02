Pomembni novosti pri izdaji osebnih izkaznic in potnih listov

Državljan, ki bi to želel, lahko od danes na svoj elektronski naslov prejme obvestilo o tem, da sta njegov potni list oziroma osebna izkaznica izdelana in predana na pošto. "S tem se odpravlja negotovost in potrebo po dodatnem poizvedovanju o izdelavi dokumenta na upravni enoti ali pri proizvajalcu," so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Druga novost pa je, da se v naslov potnega lista dodajata pošta in poštna številka. "Potni list in osebna izkaznica sta uradna identifikacijska dokumenta, s katerima lahko državljan izkazuje vse podatke, ki so vpisani na dokumentu. Zapis podatka o državljanstvu tako na primer nadomešča potrdilo o državljanstvu, zapis podatka o naslovu pa je enakovreden potrdilu o prebivališču posameznika," pojasnjuje ministrstvo.

Tudi to velja za vse potne liste, za katere bodo vloge podane od današnjega dne dalje, sprememba pa bo povečala uporabnost dokumenta.