Pomembno je bilo, da si naročiš dva 'boata' za 500 evrov in daš na story

"Za zdaj mi je pomembno, da ostanem skupaj z dekletom, pa da to, za kar se šolam tukaj (za karoserista), tudi delam, ker je to dober denar. Rad bi dobro živel, saj veste, da grem lahko ven jest, pa da mi ni treba razmišljati o tem, koliko bo to stalo. Rad bi imel veliko hišo, pa seveda "mečko" (avtomobil znamke mercedes), to mi je cilj, " mi našteje Denis, potem ko mu sama predočim, da vozim 20 let star avto, kjer je števec že presegel 249.000 kilometrov in da sem še vedno zadovoljna s tem avtomobilom. Pa mi mladenič spet pove, da je zanj edini dober avto "mečka". Ko ga vprašam, kolikor denarja pa si želi imeti v življenju, odgovori: "Več ga je, boljše je!"

Gre za mladeniča iz Cerknice, edinca, ki je gor rastel le z mamo in ki ga je pri trinajstih letih začelo pošteno "metati". Začel je kaditi travo, ker mu mama ni hotela dajati denarja, pa je začel krasti. Vrstniki so nanj močno vplivali, saj je bil do mame precej zahteven. "Moja mama je veliko delala in mi govorila prave stvari, a sem ji šel "kontra", delal sem ravno nasprotno. Res pa je tudi, da pri nas doma ni bilo moške roke. Kot mama ni imela dovolj oblasti nad mano, jaz je nisem upošteval ," prizna. Hotel je imeti vse, kar so imeli njegovi vrstniki: "Daj, mami, vsi imajo v razredu ta pa ta telefon, prosim, kupi mi ga, pa kupi mi playstation, računalnik ... " se spominja. Mama mu vsega tega ni kupila, danes ji je hvaležen. A kljub temu je zapadel v starejšo družbo, mamila, sledile so tatvine, pa tudi oborožen rop.

Pri petnajstih je že počel, kar si je želel, na nikogar se ni oziral. Domov je prihajal, ko si je želel, in odhajal prav tako, ko si je želel. Včasih je prišel samo, da odspi nekaj ur, se oprha, preobleče in gre naprej na novo zabavo. "V različnih obdobjih so mi bile pomembne različne stvari. Pri trinajstih, ko sem začel kaditi "travo", sem razmišljal samo o tem, ko smo tudi sadili "travo", samo "trava". Potem sem prestopil na kokain, samo kokain, kokain, potem so bila pomembna tudi lepa oblačila. Čez čas mi je bilo pomembno, da sem objavljal storyje na Instagramu, Snapchatu. Ko smo bili z družbo, denimo, v klubu, naročiš dva "boata" (to je steklenica alkohola z ledom, op. av.) za 500 evrov, si na VIP-u, okoli tebe so ženske, da ne bom povedal slabšalnega izraza, in to objavljaš, počutiš se "jako" ... "

Ko mi to pripoveduje, se mladenič smeji in doda, da zdaj na to gleda precej drugače. Občutek imam, da zdaj razume, kako smešno, če ne že neumno, je bilo njegovo početje tedaj. Kaj mu je danes pomembno, ga spet povprašam? "Najbolj od vsega dekle, ki me že dve leti podpira, mi pomaga. Pa mama in teta, samo še njiju imam. Ko imam proste izhode, sem zdaj najraje doma z njimi, nič več me ne vleče ven kot nekoč," poudari Denis.

Težko je verjeti, a pri petnajstih je brez težav prišel do orožja, ki je imelo prave naboje. S pištolo je oropal trgovko v trafiki. Pove, da nanjo ne bi nikdar streljal, a mu predočim, da tega ne bi mogel zagotovo vedeti. Če bi ga kdo presenetil, prestrašil, skočil nanj, kdove ... No, na srečo nič od tega ni bilo, fanta so prijeli in zdaj je v Radečah zaradi številnih kaznivih dejanj, s katerimi je prihajal do denarja za mamila in luksuzen življenjski stil. Napadal je ljudi, skupaj s prijatelji, večinoma je bilo to v Tivoliju v Ljubljani, potem pa hitro po droge in ga "žurat", mi opiše.