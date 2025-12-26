'Pomembno je v drugem človeku prepoznati sogovornika, ne nasprotnika'

"Naša prihodnost bo takšna, kot jo bomo ustvarili skupaj," je v poslanici ob 35. obletnico prelomne plebiscitarne odločitve za samostojno državo poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Naj nas spremlja enaka odločnost, kot je vodila generacijo, ki je zgodovinskega 23. decembra 1990 izrekla zgodovinski 'da'. Naj nas povezujeta spoštovanje in zaupanje in naj nas ponos na našo domovino spremlja v dejanjih, ne le v besedah," je pozvala. Želi si, da bi pogosteje pomislili, kako ponosni smo lahko na Slovenijo, na ustvarjalne in neutrudljive ljudi, prodorne znanstvenike in uspešne gospodarstvenike, izvrstne športnike in izjemne umetnike. Po njenem prepričanju smo država ljudje in prav vsi smo del te uspešne skupne zgodbe.

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija je po njenih besedah priznana enakopravna članica EU, država s stabilno demokracijo in bogato naravno dediščino, zrela članica mednarodne skupnosti, ki v nobenem pogledu ni niti majhna niti neopazna. Tako doma kot v svetu vztrajno gradi in ohranja vrednote pravne države, človekovih pravic, spoštovanja in dostojanstva, je naštela. Nič od tega po njenem opozorilu ne bi bilo mogoče, če se pred dobrimi 34 leti kot narod ne bi usodno zazrli vase in se vprašali, kdo smo in kaj želimo postati. Kot je poudarila, je bil "odgovor takrat jasen in enoten: želimo živeti v svoji lastni, svobodni, demokratični državi." Po njenem mnenju ta odločitev ni bila niti lahka niti samoumevna. "A vizija države, v kateri odločamo sami, v kateri spoštujemo drugega in v kateri ima vsak človek dostojanstvo, je bila močnejša od vseh razlik, ki so nas delile. Povezala nas je in združene v višjem cilju ponesla čez vse ovire, težke preizkušnje in uresničene grožnje," je spomnila.

Dan samostojnosti in enotnosti zato po njeni oceni nosi zelo pomembno sporočilo prihodnosti o nezadržni moči poguma, odločnosti, upanja, vere v prihodnost in predvsem enotnosti. Obiskovalci si bodo lahko danes v predsedniški palači pod vodstvom državnega protokola ogledali delovne in protokolarne prostore, sprejela jih bo tudi predsednica. Pred predsedniško palačo pa bo med 9. in 16. uro postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.

Slovenija praznuje

Večina slovesnosti v čast državnemu prazniku, ki je tudi dela prost dan, se je sicer zvrstila že v minulih dneh, na čelu s torkovo osrednjo državno proslavo, na kateri je zbrane nagovoril premier Robert Golob. Med drugim je pozval k povezovanju in gradnji skupnosti, saj povezani zmoremo vse. "Zveni kot utopija? Naj postane raje strategija," je dodal. Na slavnostni seji se je sestal tudi DZ. V ljubljanski stolnici je potekala tudi maša za domovino, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Slovenska zastava FOTO: Shutterstock