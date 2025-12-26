Naslovnica
'Pomembno je v drugem človeku prepoznati sogovornika, ne nasprotnika'

Ljubljana, 26. 12. 2025 07.20 pred 1 uro 3 min branja 45

Avtor:
STA
Slovenska zastava

Slovenija se na današnji dan samostojnosti in enotnosti spominja razglasitev rezultatov prelomnega plebiscita, na katerem se je pred 35 leti 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo. Predsednica države Nataša Pirc Musar je v poslanici ob tem prazniku sporočila, da je v časih, ko se svet spreminja hitreje, kot ga včasih lahko razumemo, še toliko pomembnejše, da drug v drugem prepoznamo sogovornika, ne nasprotnika.

"Naša prihodnost bo takšna, kot jo bomo ustvarili skupaj," je v poslanici ob 35. obletnico prelomne plebiscitarne odločitve za samostojno državo poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Naj nas spremlja enaka odločnost, kot je vodila generacijo, ki je zgodovinskega 23. decembra 1990 izrekla zgodovinski 'da'. Naj nas povezujeta spoštovanje in zaupanje in naj nas ponos na našo domovino spremlja v dejanjih, ne le v besedah," je pozvala.

Želi si, da bi pogosteje pomislili, kako ponosni smo lahko na Slovenijo, na ustvarjalne in neutrudljive ljudi, prodorne znanstvenike in uspešne gospodarstvenike, izvrstne športnike in izjemne umetnike. Po njenem prepričanju smo država ljudje in prav vsi smo del te uspešne skupne zgodbe.

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija je po njenih besedah priznana enakopravna članica EU, država s stabilno demokracijo in bogato naravno dediščino, zrela članica mednarodne skupnosti, ki v nobenem pogledu ni niti majhna niti neopazna. Tako doma kot v svetu vztrajno gradi in ohranja vrednote pravne države, človekovih pravic, spoštovanja in dostojanstva, je naštela.

Nič od tega po njenem opozorilu ne bi bilo mogoče, če se pred dobrimi 34 leti kot narod ne bi usodno zazrli vase in se vprašali, kdo smo in kaj želimo postati. Kot je poudarila, je bil "odgovor takrat jasen in enoten: želimo živeti v svoji lastni, svobodni, demokratični državi."

Po njenem mnenju ta odločitev ni bila niti lahka niti samoumevna. "A vizija države, v kateri odločamo sami, v kateri spoštujemo drugega in v kateri ima vsak človek dostojanstvo, je bila močnejša od vseh razlik, ki so nas delile. Povezala nas je in združene v višjem cilju ponesla čez vse ovire, težke preizkušnje in uresničene grožnje," je spomnila.

Preberi še Golob na državni proslavi: Slovenci smo veličastni. Nepremagljivi

Dan samostojnosti in enotnosti zato po njeni oceni nosi zelo pomembno sporočilo prihodnosti o nezadržni moči poguma, odločnosti, upanja, vere v prihodnost in predvsem enotnosti.

Obiskovalci si bodo lahko danes v predsedniški palači pod vodstvom državnega protokola ogledali delovne in protokolarne prostore, sprejela jih bo tudi predsednica. Pred predsedniško palačo pa bo med 9. in 16. uro postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.

Slovenija praznuje

Večina slovesnosti v čast državnemu prazniku, ki je tudi dela prost dan, se je sicer zvrstila že v minulih dneh, na čelu s torkovo osrednjo državno proslavo, na kateri je zbrane nagovoril premier Robert Golob. Med drugim je pozval k povezovanju in gradnji skupnosti, saj povezani zmoremo vse. "Zveni kot utopija? Naj postane raje strategija," je dodal. Na slavnostni seji se je sestal tudi DZ.

V ljubljanski stolnici je potekala tudi maša za domovino, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Slovenska zastava
Slovenska zastava
FOTO: Shutterstock

Za danes je v prestolnici napovedan tudi shod harmonikarjev, s katero želijo ti, kot pravijo organizatorji shoda, izraziti podporo slovenski glasbi.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Slovenija obeležuje uradno razglasitev rezultatov plebiscita v slovenski skupščini 26. decembra 1990. Glasovanje na plebiscitu, na katerem se je za odcepitev Slovenije od tedanje Jugoslavije ob 93,2-odstotni volilni udeležbi izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas, je sicer po skupnem dogovoru med opozicijo in Demosovo vlado potekalo tri dni prej, 23. decembra. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri.

Po razglasitvi rezultatov so stekli vsi formalni postopki oziroma priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991.

Dan samostojnosti in enotnosti praznik slovenija nataa pirc musar

KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
26. 12. 2025 09.21
Ta članek bi moral biti na vrhu vsaj do 14h ...
Odgovori
0 0
Bananistanec
26. 12. 2025 09.20
Lepa razprodana,, zapufana država kjer tuj delavec ima več pravic kor domač, kaj šele nelegalen migrant, lep uspeh bravo politiki
Odgovori
-1
0 1
bb5a
26. 12. 2025 09.17
To govorijo ljudje, ki zatirajo vse ki mislimo drugače, nas blokirajo, označujejo za skrajno desnico, fašiste,... hkrati pa sami kradejo, zavajajo, se družijo s kriminalci, spuščajo vse žive ilegalce v slovenijo, podpirajo Ukrajino in Palestino in ne naredijo popolnoma nič dobrega za Slovenijo... ne se potem čudit, da je čedalje več ljudi, ki ima že vsega dost! In za vse bukovce, ki bodo spet o Janšistih, večina nas ni Janšistov, smo samo ljudje, ki ne moremo več poslušati in gledati v kakšno sr*nje so se spremenile vse "leve" in sredinske stranke, desnice pa na žalost v Sloveniji ni.
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
26. 12. 2025 09.20
Ni problem v drugačnem mišljenju, celo zaželjeno je, da ne mislimo vsi enako. Je pa problem, ko se žalimo, zaničujemo, ko ne znamo poslušati drug drugega in si na nek kulturen način izmenjati mnenja. Se strinjava vsaj v tem?
Odgovori
0 0
T-I-T-O
26. 12. 2025 09.13
če bi se slo osamosvojila zakaj pa zaposlujete samo tujce v SLO???Se samo tujci delajo pri nam,v SFRJ je bilo lepše življenje...
Odgovori
-3
0 3
SDS_je_poden
26. 12. 2025 09.15
Tujce zaposlujejo zato, ker so pripravljeni delati za minimalce. Zahvali se kapitalistom.
Odgovori
-4
1 5
Magadaskar
26. 12. 2025 09.21
sds, ni problem kritizirati kapitalizem, problem je ko mislite da je socializem rešitev in preverjeno ne deluje...
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
26. 12. 2025 09.13
PRAZNIK, KER STE NESPOSOBNI POLITIKI PODARILI DRŽAVO TUJCEM!!!
Odgovori
+4
4 0
Magadaskar
26. 12. 2025 09.12
"Slovenija je po njenih besedah priznana enakopravna članica EU, država s stabilno demokracijo in bogato naravno dediščino, zrela članica mednarodne skupnosti, ki v nobenem pogledu ni niti majhna niti neopazna." Ma kakšna demokracija, kaj sanja predcednica? Kdo je volil za uvoz ilegalcev? Kdo je volil za Von der Lajno? Kdo za zeleni nateg? itd itd...
Odgovori
+2
2 0
galamdžija
26. 12. 2025 09.13
jodlar dirigira, slovenćek pleše 🤝💪😁
Odgovori
0 0
ptuj.si
26. 12. 2025 09.10
Predsednica, kako je že tvoj mož prišel do milijonov????
Odgovori
+6
7 1
Delavec_Slo
26. 12. 2025 09.13
Ko njo vidim imam pokvarjen mesec!
Odgovori
+3
3 0
SDS_je_poden
26. 12. 2025 09.00
Berem komentarje in spoznavam, da nimate pojma, zakaj ste nezadovoljni, zakaj od politike pričakujete, da bo rešila vaš ekonomski status. Pa politika sploh nima nič z njim. Pač pa gospodarski sistem, ki ga imamo. Osnovni postulat kapitalizma je zasledovanje dobička, za vsako ceno. Tudi z nizkimi plačami zaposlenih in pritiskom na nižje davke. Kapitalizma ne zanima vaša dobrobit, urejena država, čisto okolje....na vse to se požvižga. Važen je le končni profit, koliko bo lastnik kapitala pobasal v žep, na vaš račun, na račun okolja, na račun skupnosti.... Zato tudi nima prihodnosti in bo slej kot prej padel. Množice so nezadovoljne, kmetje so nezadovoljni, vsi živimo vse slabše, ker nas kapitalizem sili v te razmere. Kaj je rešitev? Socializem? Zagotovo ne. Verjetno pa neka sredina med socializmom in kapitalizmom. Torej sistem, ki bo proizvajal, vendar ne na škodo ljudi in okolja in se ne bo pehal za samo za dobičkom.
Odgovori
-7
2 9
galamdžija
26. 12. 2025 09.06
😴💤💤💤
Odgovori
+1
2 1
but_the_ppl_are_retarded
26. 12. 2025 09.07
Saj imamo nekaj med kapitalizmom in socializmom. Bogati imajo so socializem, raja brez denarja pa kapitalizem.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
26. 12. 2025 09.09
Kdo nam uvaža Filipince, Pakistance, Indijce...? Država? Ne. Lastniki kapitala, ker za take male plače ne dobijo delovne sile, jo pa najdejo drugje po svetu. Da bo jasno, kdo k nam uvaža poceni delovno silo. Kapitalizem.
Odgovori
-2
2 4
SDS_je_poden
26. 12. 2025 09.13
Da bo jasno, komu se je porodila ideja, da naj se znižajo davki na plače. Kapitalistom. Ker njih ne bo to stalo popolnoma nič, delavec bo mislil, da je nekaj dobil, država bo pa morala ukinjat ali omejevati storitve, ker bo manj denarja. To pomeni še slabše ceste, še slabša infrastruktura, še slabše razmere za vse. Kapitalistu dol visi za to.
Odgovori
-2
1 3
Jožajoža
26. 12. 2025 08.58
A ni lepo se med prazniki zbujati v SVOBODI.še boleč spomin je na praznike 2020,ko smo bili zaprti,lačni,bolani zaprti po kleteh,zunaj pa je režimska policija lovila " neposkušne"ki so se uprli diktatorju
Odgovori
-9
3 12
ptuj.si
26. 12. 2025 09.04
Zaprti po kleteh, lačni??? Hehe. Tablete vzami.
Odgovori
-3
2 5
Julijann
26. 12. 2025 08.47
Razlike res bogatijo, a gre se za razlike v mišljenju. Postaja pa različnost mišljenja vse bolj osovražena od trenutnih oblastnikov. Je pa lahko slovenska politika zelo vesela, da ima take naivne volivce. Eni vse kupijo, kar jim prodajajo. Močno državo pa pomeni le složnost vseh ljudi in ne GS,Levica, SDS, NSi in ostale politične stranke, ki so tu le zato, da si z delitvijo ljudi kupujejo svoj politični prostor. A Slovenec tega ne dojame.
Odgovori
+1
3 2
SDS_je_poden
26. 12. 2025 08.50
Seveda to vemo, pa kljub temu, je nekoga na volitvah treba izbrati. Ker je izbira med slab, slabši, najslabši, potem raje izberemo slabega.
Odgovori
-1
3 4
boslo
26. 12. 2025 09.13
Ne, ni potrebno izbrati zla.
Odgovori
0 0
Artechh
26. 12. 2025 08.41
"Razlike as bogatijo" dokler so tuji ekonomski migrant, ilegalciali mavrični. Če si pa bolj domoljubno naravnn si pa zmerjanje z vsem živim kar se spomnejo. 🤮
Odgovori
+3
4 1
SDS_je_poden
26. 12. 2025 08.51
Je razlika med domoljubjem, rasizmom in homofobijo. Domoljubje nima nič z njima.
Odgovori
-2
2 4
JApajaDAja
26. 12. 2025 08.40
..."kot jo bomo ustvarili skupaj...." kdo je ta "bomo"....vi, politikanti vseh barv in oblik,odločate o usodi slo naroda, o usodi države...vlada ,prcednica in 46 poslancev odloča o vsem...narod je brez možnosti vpliva na karkoli.....kakšen protest ali odločitev us nas ne reši...tudi volitve ne,ker obljube,zagotovila...so eno-oblast jim zamegli razum in poveča apetite....
Odgovori
+4
4 0
Vakalunga
26. 12. 2025 08.37
Ukradli so nam temelje SO samostojnosti MUZEJ samostojnost, posiljujejo nas s Kriminalnimi nekimi partizani, borci za komunizem, enopartijski sistem in enega velikega JOŽA rdečo barabo, kateri je Slovenski heroj odrezal bučo. nam vsiljujejo JUGO tako ne bo šlo. Muzej nazaj potem pa se bomo pogovarjali naprej.
Odgovori
+3
6 3
SDS_je_poden
26. 12. 2025 08.52
Ne bo šlo, ker ne rabimo muzeja osamosvojitve. Zbirka je že del drugega muzeja.
Odgovori
+0
2 2
brabusednet
26. 12. 2025 08.35
Večino časa so nam vladali nostalgiki Juge,zato gremo samo navzdol.Plenijo državo in državljane že 25 let.Peljejo nas v kapital socjalizem za izbrance.Vse držane istitucije so polne njihovih koruptivnežev,ki jih še ščitijo.Prijateljevanje vsake leve vlade z Jankoviči in Kučanom pove vse.Z osebo,ki bi že zdavnaj moral bit obsojen ali vsaj odstranjen iz politike.Naši levičarji obsojajo Srbskega Vučića a so čista kopija,še prijateljujejo z njim.
Odgovori
+3
4 1
Artechh
26. 12. 2025 08.29
Kdo se oglaša.... Tisti ki si titota nazaj
Odgovori
+5
5 0
marker1
26. 12. 2025 08.29
Kako ima lahko oseba pri nas visoko politično funkcijo, če davke optimira.
Odgovori
+6
6 0
Delavec_Slo
26. 12. 2025 09.16
Ker jo je neumni narod volil!
Odgovori
0 0
Davao
26. 12. 2025 08.22
Razlike nas bogatijo? Ene delajo še bolj revne,bogate pa nesramno bogate.To ste hoteli v naši Sloveniji?Sramota
Odgovori
+9
9 0
supergigi
26. 12. 2025 08.18
Sorry, mene Golob ne povezuje lol
Odgovori
+12
12 0
Oknaj 4
26. 12. 2025 08.17
Čuti se da se bližajo volitve in so vsi tako zelo pocukrani
Odgovori
+12
12 0
Bolfenk2
26. 12. 2025 08.17
Borili smo se za samostojno suvereno državo, izdajalski politiki pa so nas prodali za vazale Natu in EU. Danes nas izdajalski politiki levi in desni silijo, da sponzoriramo ubijanje v Ukraini, sprejemamo migrante in plačujemo 5% BDP za Nato, ki nas je uspel okupirati brez boja. Sramota v kaj ste spremenili nekoč svobodno Slovenijo
Odgovori
+8
10 2
but_the_ppl_are_retarded
26. 12. 2025 08.25
Nihče se ni za to boril, kar imamo danes. Le ti v prvih dveh vrstah, oni so "dobili" "svoje".
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
