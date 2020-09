Pomembno odkritje: bolnike s covid-19 zdravili z visokimi odmerki D vitamina

Španski zdravniki pa so prišli do pomembnega odkritja. V bolnišnici v Cordobi so nekatere bolnike ob sprejemu začeli zdraviti z visokimi odmerki vitamina D. Ti bolniki so virus praviloma lažje preboleli in niso potrebovali intenzivne nege. Optimistična je tudi naša stroka, ki pa hkrati previdno dodaja: izsledki ne pomenijo odkritja revolucionarnega zdravila, prav tako je bil analizirani vzorec premajhen za resnejše sklepe. A delovanje vitamina, ki nam ga pozimi kronično primajkuje, ima potencial za nadaljnje raziskave.

Med bolniki s potrjeno okužbo z novim koronavirusom in značilno rentgensko sliko pljučnice je računalnik ob sprejemu v bolnišnico naključno izbral 50 ljudi, ki so prejeli vitamin D in 26, ki ga niso. "Izmed teh 50, ki so prejeli D vitamin, je samo eden šel v intenzivo. Medtem ko izmed 26, ki niso prejeli D vitamin, je pa polovica šla v intenzivo," pojasnjuje asist. Darko Siuka, gastroenterolog. Še več, iz prve skupine ni umrl noben pacient, iz druge sta umrla dva.

Res, vzpodbudni rezultati študije, pravijo tudi naši strokovnjaki, todaprof. dr. Marija Pfeifer iz Združenja endokrinologov Slovenije pravi: "Ni bla dvojno slepa in ni bila kontrolirana s placebom - se pravi ni bila totalno objektivna".A nakazana je prava pot, poudarja. "Na osnovi te študije so zasnovali študijo, multicentrično, v 15 bolnišnicah v Španiji, kjer bodo delali dvojno slepo z vitaminom D in placebom,"še dodajaPfeiferjeva. Nasplošno velja, da imajo bolniki z nižjimi vrednostmi vitamina D v krvi povečano tveganje za vse vrste okužb. "Da bi vitamin D profilaktično, torej zaščitno deloval pri bolnikih s covid-19, je pa zaenkrat premalo podatkov, da bi ga rutinsko devali kar vsem," pa menidoc. dr. Mateja Logar z Infekcijske klinike UKCL. Je pa španska raziskava prva randomizirana študija, kar pomeni, da so bolnikom vitamin D dajali načrtno in zavestno in ne zgolj proučevali podatke za nazaj. Uporabljali so obliko vitamina, ki je pri nas ni med registriranimi zdravili in jim dajali ogromno dozo. Prva doza je bila redimo 22 dnevnih doz, pravi Pfeiferjeva. Vse zato, da bi bolnikom akutno povišali raven vitamina, ki nam ga v hladni polovici leta v razvitem svetu kronično primanjkuje. "Jaz sem si enkrat januar dal določiti D vitamin, normalna meja je nad 75, jaz sem imel 18, kar me je zelo presenetilo,"pa pojasnjuje Siuka.

icon-expand Vitamin D FOTO: Dreamstime