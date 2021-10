Pomen rdeče barve vrat v različnih kulturah

Skozi celotno zgodovino so rdeča vrata pomenila vabilo – s tem so pokazali, da so lastnik in njegova družina prijazni do obiskovalcev in pripravljeni ponuditi topel obrok ter zavetje.

Svetopisemski pomen

Rdeča barva ima svetopisemske korenine in v starih časih je bila prava izbira za zaščito doma pred »angelom smrti«. Druga razlaga je, da so rdeča vrata povezana s krvjo jagnjetine - judje so namreč s krvjo premazali vhodna vrata, da bi svoje domove zaščitili pred kugo.

V srednjem veku so gradili katedrale, katerih vrata, pobarvana rdeče, so predstavljala znamenje križa. Prehod skozi ta vrata je pomenil vstop v sveto zemljo.

Ameriška tradicija



Po stari ameriški tradiciji so rdeča vhodna vrata pomenila dobrodošlico za utrujene popotnike in tiste, ki so potrebovali prenočišče in počitek. Vedeli so, da je takšna hiša varen kraj za hrano, posteljo in zavetje za konje.



Drugi pomen rdečih vhodnih vrat se je začel v času državljanske vojne. Vsak rdeč vhod je bil simbol varnosti za pobegle afroameriške sužnje in begunce, ki so iskali varen dom.

Danes ta simbolika dobrodošlice ne velja več v vseh ameriških domovih. V večini primerov ljudje svoja vhodna vrata pobarvajo rdeče, da bi pokazali, da želijo postati del lokalne skupnosti.

Irska tradicija



Če ste kdaj obiskali Irsko, ste verjetno opazili veliko živobarvnih vrat. Šala razlaga, da je to hiter in učinkovit način, da pijanci prepoznajo svoje hiše.



Vendar je pravi razlog nekoliko drugačen. Irci so vhodna vrata pobarvali na rdeče po svojem ljudskem izročilu. Verjeli so, da takšna vrata ščitijo njihove domove ter odganjajo zle duhove.



Škotska tradicija



V tej državi so bila rdeča vhodna vrata znak ponosa, saj so pomenila dom brez hipoteke. Razlog, zakaj so izbrali samo rdečo barvo, je praktičen – to je bila najdražja barva, ki so jo takrat lahko kupili. Z drugimi besedami, denar so lahko namenili za drago barvo, saj jim ga ni bilo treba porabiti za dolgove.



Še danes številni lastniki stanovanj na Škotskem svoja vhodna vrata pobarvajo v rdečo barvo, da bi pokazali, da so v celoti odplačali hipoteko.



Kitajska tradicija



Rdeča barva je v kitajski kulturi ena ključnih barv. Verjamejo, da simbolizira srečo, zdravje in dobro počutje. Prav tako večina Kitajcev ob praznovanju kitajskega novega leta pobarva ali prebarva zbledela vrata v rdečo barvo. Tako zaščitijo svoje domove pred nesrečo in zlom.





