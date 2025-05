Pomenljivo ime novega papeža

Tisti, ki lahko povezuje vse svetove

Francija Buta , slovenskega veleposlanika v Vatikanu, izvolitev Leona štirinajstega ni presenetila. V svojih analizah v preteklih dneh ga je celo uvrstil med sedem, osem mogočih kandidatov za novega papeža: " Je tisti, ki lahko povezuje Latinsko Ameriko, tretji svet, razviti svet, svet v razvoju in bogati svet, ZDA, " ga vidi kot most. Prav tako meni, da bo nadaljeval Frančiškovo poslanstvo, njegovo filozofijo.

Tudi njemu se zdi zelo zanimivo ime, ki si ga je izbral. "Njegov predhodnik Leon trinajsti je bil ustanovitelj krščanskega socialnega nauka. Menim, da bodo socialna pravičnost, razmerje med bogatimi in revnimi, iskanje ravnotežja in pomoč revnim eno od njegovih poslanstev. Poudarjal bo tudi mir, tudi prvi papež Leon je bil tisti, ki je Rim rešil pred strašnim Atilom, kar je sicer že precej časa nazaj, a simbolika je zanimiva," meni sogovornik.

Spomnil je, da je novi papež avguštinec, ki velja za preprostega človeka in ga imajo v Latinski Ameriki zelo radi. "Videli smo tudi, da se lepo nasmehne in ima tak prijeten nastop," je opisoval prvi pozdrav z balkona bazilike svetega Petra. "Zdi se mi, da mu je bilo zelo nerodno, hkrati pa tudi prijetno. Ljudje so sprva rahlo obnemeli, potem pa so se začeli vzkliki. Mislim, da ima možnosti, da bo ljudem prirasel k srcu, predvsem pa kapacitete, da bo dober papež, da bo opozarjal na svetovne probleme. V današnjem svetu sporov in razprtij potrebujemo človeka, ki povezuje in išče mostove, ne pa deli," je prepričan.