Pomirjujoča belina in prijateljeve roke, ki pomagajo na Pajkovo mrežo

V zraku so se vrtinčile tiste prve decembrske snežinke, ki so takrat še vlivale upanje, da nas čaka bel konec leta. Snežno pokrivalo, ki je prekrilo krošnje smrek in tla globoko spodaj pod nami, je v pokrajino prineslo mir in tišino. O štiri milijone evrov vredni razgledni poti na Rogli smo že večkrat pisali, zdaj pa smo jo prvič obiskali v zimskem času. Čeprav brez razgledov, je bila bela kulisa veličastna.

"Je neko posebno doživetje, ko si v bistvu dvignjen nad krošnje in doživiš naravo res v smislu, kot jo lahko vidijo samo ptice ali pa iz letalom," pripoveduje Klara Šibanc Korošec, ki nas popelje po zasneženi Poti med krošnjami.

Kot pravi, so zelo ponosni na to, da je pot dostopna za vse: "Mlajše in starejše, ki lahko s spustom po toboganu za konec malo nahranijo še svojo adrenalinsko plat." Prav tobogan, ki se skriva v stolpu, je največja atrakcija Poti med krošnjami. Po njem so se spuščali že tudi 90-letniki in pa motoristi v polni opremi - v kombinezonih in s čelado na glavi, se sogovornica spominja anekdot. Pohvali se, da se je po njem spustila tudi Ilka Štuhec: "Bila je res navdušena, kljub temu, da je ona pa res vajena adrenalina," se posmeji ob misli na dosežke kraljice hitrosti na smučeh. Ker pa je varnost na prvem mestu, ga v primeru neugodnih vremenskih razmer vseeno zaprejo, kar je seveda veljalo tudi za naš snežen in hladen dan.

Cev tobogana je zaradi varnosti predvsem poletna atrakcija. FOTO: 24ur.com icon-expand

Pot je dolga dober kilometer, sprehod pa običajno traja uro ali uro in pol. Tisti, ki jih zamotijo adrenalinski vložki, pa se zamudijo tudi več kot dve uri. Poleg že omenjenega tobogana jih pritegne denimo pajkova mreža, kjer 22 metrov nad tlemi stojiš le na prekrižanih vrveh s pogledom v globino. "To obiskovalci zelo različno doživljajo, nekateri na njej tudi ležijo, meditirajo, marsikdo pa potrebuje pomoč, roke prijatelja, da si upa stopiti gor," pravi Klara Šibanc Korošec.

Na pajkovi mreži FOTO: 24ur.com icon-expand

Ker je mreža prepustna, pa imajo vzdrževalci z njo veliko dela tudi na tleh: "Največkrat so to dude, kape od manjših otrok. Pa seveda tudi mobiteli," se smeji, ko našteva, kaj vse morajo pobrati pod njo. Pot sicer obkrožajo tudi stativi, kamor lahko pričvrstiš svoj telefon za varno fotografiranje. Pot je adrenalinska, sprostitvena, pa tudi izobraževalna. "Največji poudarek je na tem, da se približamo naravi, ji prisluhnemo. Uživamo v razgledih, poslušamo ptičje petje, tudi kakšno veveričko ujamemo kdaj s pogledom. Poleti se spodaj pasejo krave," našteva. Na koncu poti je tudi trgovinica s spominki in lokalnimi produkti, izdelki in pridelki z destinacije Rogla Pohorje.

Pot je odprta vsak dan v letu, razen ob dnevu spomina na mrtve 1. novembra in na predbožični dan 24. decembra. Zimski delovni čas je nekoliko krajši, saj je krajši tudi dan. Odpira se ob 10. uri, zapira ob 16. uri, zadnji vstop je uro prej. "Glavnina obiskovalcev je pozimi v dopoldanskem času in nato še uro pred zaprtjem. Takrat se običajno pri nas oglasijo smučarji. Na progah so do enih, dveh, nato pa pridejo na sprehod," pojasni Šibanc Koroščeva. Med počitnicami ali ob posebnih dneh pa delovni čas tudi nekoliko podaljšajo. Ker se v rednem odpiralnem času sončni zahod ne vidi, so bili zadnje sobote v decembru odprti dlje, ko so vabili na t. i. tople sprehode, ko vsak obiskovalec dobi čaj ali kuhano vino. Enako bo veljalo tudi v času zimskih počitnic in okoli valentinovega.

Klara Šibanc Korošec FOTO: 24ur.com icon-expand

Vremenske razmere na Rogli znajo biti kar ekstremne, vendar vzdrževalci skrbijo, da je pot vedno očiščena: "Freza, pometač, če pa je res zelo zmrznjeno, tudi posujemo, vendar s kremenčevim peskom. Torej nobenih umetnih materialov, le naravni." Na dan našega obiska so bile pridne roke treh fantov na delu že ob 6. uri zjutraj, da so poskrbeli, da bo korak tudi 20 metrov nad tlemi kljub povsem zimskim razmeram vseeno varen. Štirje meseci in štirje milijoni za gradnjo V zreški občini so se dokaj neobičajnega projekta lotili leta 2018, leto pozneje so položili temeljni kamen. Šlo je za prvo leseno pot med krošnjami pri nas, v Evropi jih je bilo takrat šele osem takih. Pot so odprli slabe štiri mesece po začetku gradnje. Zgradila jo je Zážitková akademie (ZAK), stala pa je dobre štiri milijone evrov. ZAK je srednjeevropsko podjetje v lasti nemškega podjetja Erlebnis Akademie AG. Sedež ima v Pragi in upravlja z več potmi med krošnjami.

Najvišja točka na poti. FOTO: 24ur.com icon-expand

Gre za razgledno pot, ki je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz same poti in stolpa. Prvi del poti je dolg približno 560 metrov in visok do 20 metrov in vodi do stolpa, visokega 35 metrov, ki ima dodatno notranjo pot dolžine 440 metrov. Iz stolpa bo pozneje namestili tudi tobogan, ki omogoča zabaven spust iz stolpa do poti in od tam do izhoda s trgovino s spominki. Lokacija višine sprehajališča Rogla je 1500 metrov nad morjem, je pa Pot med krošnjami Pohorje brez ovir in v celoti dostopna tudi za invalidske vozičke.

Veverica je glavna maskota poti. FOTO: 24ur.com icon-expand