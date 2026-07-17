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Slovenija

Pomisleki stroke o Skoku: slabitev avtonomije tožilstva in pravne varnosti

Ljubljana, 17. 07. 2026 14.23 pred 23 dnevi 6 min branja 25

Avtor:
STA
Zupančič in Logar

Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o Skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj, njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na celotno državno tožilstvo, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Pričakuje, da bo stroka vključena v nadaljnje postopke. Tudi predsednik Vrhovnega sodišča RS Damjan Orož je poudaril, da bi zakon o Skoku, če bi ga sprejeli, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Kritičen je bil do predodeljevanja kazenskih zadev in veliko nedorečenosti pri organizaciji novega sodišča. Opozoril je tudi na negativni vpliv predlaganega na reorganizacijo rednih splošnih sodišč prve stopnje.

Pri tem je Bergantova izpostavila povečanje vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.

Na Vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok), ki je po navedbah Bergantove nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Po njenih navedbah jim predloga zakona tudi po tistem, ko so ga v četrtek na vladi pripravili za obravnavo v DZ, niso posredovali.

Z vsebino predloga so bili na državnem tožilstvu seznanjeni prek spletne strani vlade, na kateri je bil po njenih besedah le nekaj ur javno dostopen in ki naj bi se pred sprejetjem še spremenil. Glede na vsebino tega predloga ocenjujejo, da so predlagane spremembe predvsem organizacijske in njihova vsebina ne bo dosegla cilja, ki naj bi ga zasledovala.

Katarina Bergant
Katarina Bergant
FOTO: Bobo

Kako pohitriti postopke?

Vsebina predloga po njihovi oceni tudi presega zastavljene cilje, saj "ne spreminja le organizacije in postopka imenovanja vodstva in tožilcev na t. i. Skoku, temveč spreminja način imenovanja vseh državnih tožilcev v RS," je še dejala Bergantova. Po predlogu zakona namreč minister za pravosodje pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ne bo več vezan na mnenje Državnotožilskega sveta. S tem bi se po njenih navedbah sistemsko slabilo strokovno avtonomijo tožilstva in krepilo možnost, da minister kot nosilec politične odgovornosti vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva.

Kot je dejala Bergantova, predlog zakona ne oži kataloga kaznivih dejanj, ki jih bo obravnaval Skok, in ne uvaja t. i. tožilske preiskave, kar brez drugih nujno potrebnih sprememb kazenskoprocesne zakonodaje ne bo prispevalo k pohitritvi postopkov. Predlog zakona prav tako ne omenja oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki kot samostojna notranja organizacijska enota zdaj deluje pri Specializiranem državnem tožilstvu (SDT). V prehodnih določbah določa le, da dodeljeni državni tožilci po ustanovitvi Skoka nadaljujejo delo do izteka obdobja, za katero so bili dodeljeni, je dejala generalna državna tožilka.

Predlog zakona uvaja tudi novo notranjo organizacijsko enoto za informacijsko in analitično podporo delu državnih tožilcev Skoka, kar bo po besedah Bergantove oslabilo delovanje tožilstva. Zaradi učinkovitega delovanja celotne tožilske organizacije je po njenih navedbah namreč ključno, da so vsa tožilstva povezana v enoten informacijski sistem.

"Ker gre za pomembnejši poseg v obstoječo organizacijo državnega tožilstva, pričakujemo, da bo zakon obravnavan po rednem postopku s sodelovanjem strokovne javnosti," je še povedala Bergantova.

Preberi še Zakon o Skoku: 'Da veljaki ne bodo več kupovali kubičnih metrov zraka'

Vodja SDT Ivan Pridigar pa je poudaril, da predlog zakona ne prinaša večjih pristojnosti za pregon najtežjih kaznivih dejanj, temveč gre samo za organizacijske spremembe in preoblikovanje SDT v Skok. Kot je dejal, se v predlogu zakona na pristojnosti SDT nanašata le dva člena, in sicer 8. člen, ki spreminja katalog kaznivih dejanj, za katerega je pristojen Skok, in 12. člen, ki v zakonu o državnem tožilstvu ureja pravno podlago za sodelovanje drugih državnih organov s Skokom.

Bergantova je ob tem poudarila, da s preimenovanjem prenehajo tudi mandati sedanjemu vodstvu SDT. Obenem se spreminja način imenovanja vodje Skoka in njegovih namestnikov, ki bo v domeni DZ in vlade, s čimer se iz postopka imenovanja povsem izloči generalnega državnega tožilca, kar odstopa od načina imenovanja vodij drugih državnih tožilstev na prvi stopnji. Ob tem se spreminja tudi način ocenjevanja tožilcev Skoka, ki bo v izključni pristojnosti vodje, in ne več Državnotožilskega sveta kot strokovnega in avtonomnega organa.

Vlada je na četrtkovi seji za obravnavo v DZ pripravila predlog zakona o Skoku, ki naj bi zagotavljal prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb ter krepil sodelovanje med tožilstvom in policijo.

Stroka in več drugih institucij je bilo ob tem kritičnih do zakonodajnega postopka glede predloga o Skoku. Po mnenju Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča, protikorupcijske komisije, Informacijskega pooblaščenca in Zagovornika načela enakosti namreč hitro spreminjanje kompleksnih materij praviloma ne prinaša ustreznih in ustavnih rešitev. Do postopka je bilo kritično tudi Državno odvetništvo RS, ki je v odzivu zapisalo, da vlada v pripravo zakona ni vključila organov, v delovanje katerih bi z zakonom posegala.

Po besedah predsednika vrhovnega sodišča Oroža bi zakon močno vplival na stopnjo pravne varnosti

Skladno s predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) bi splošne zadeve, o katerih prav tako odločajo specializirani sodniki za kazenske zadeve, dodelili drugim sodnikom. "To pomeni, da se bodo časi reševanja kazenskih zadev še podaljšali," je danes v izjavi za medije poudaril Orož. "To za obtoženca pomeni najmanj poseg v pravico do sojenja v razumnem roku, pa ne samo zanj, tudi za oškodovanca, denimo za žrtev posilstva, ki že tako trpi, ko čaka na pravico," je komentiral.

Za odločanje o pritožbi zoper odločitev Specializiranega sodišča, ki ga predvideva predlog, ne bo več pristojno eno izmed štirih višjih sodišč, kot je danes, temveč zgolj Višje sodišče v Mariboru, ki pa je po besedah Oroža kadrovsko več kot pol manjše sodišče. Zaradi koncentracije vseh pritožb v teh izjemno zahtevnih zadevah le na enem mestu bo to po oceni predsednika "gotovo negativno vplivalo na čas reševanja zadev, in to prav teh zadev, katerih reševanje želi vlada zdaj utemeljeno pospešiti".

Predsednik Vrhovnega sodišča RS Damjan Orož
Predsednik Vrhovnega sodišča RS Damjan Orož
FOTO: Bobo

Pomisleki o novem Specializiranem sodišču

Vrhovno sodišče ima resne pomisleke tudi glede načina in predvsem roka ustanovitve novega Specializiranega sodišča. To naj bi začelo delovati že 1. januarja 2027, torej na dan, ko se začne obsežna reorganizacija celotnega prvostopenjskega rednega sodstva skladno s sodno reformo, ki jo je sprejela prejšnja vlada. "Takšen rok enostavno ni realen in ne zagotavlja urejenega ter nemotenega prehoda. Še več, takšen rok ruši stabilnost sodnega sistema, še posebej pa kazenskega sodstva," je bil kritičen.

Poudaril je, da manjka prehodno obdobje, v katerem bi se lahko novo sodišče kadrovsko, organizacijsko in tehnično pripravilo na delo. "To je tako, kot da bi ustanovili podjetje in pričakovali, da bo isti dan začelo na polno proizvajati, prodajati in tudi že prodalo," je povedal.

Preberi še Kritični do predloga zakona o Skoku: 'Kje je strokovna in javna razprava?'

Vrhovno sodišče je zelo zadržano tudi do posebnega neposrednega poročanja predsednika Specializiranega sodišča državnemu zboru. Pri tem morajo biti namreč varovani neodvisnost sodstva in ustrezno razmerje med vejami oblasti.

"Tudi po sprejemu zakona o Skoku bodo ostali isti problemi, ki so cokla sedanjim postopkom," je izpostavil Orož. Pri tem je omenil problem izločanja sodnikov in neprestanega predodeljevanja zadev novemu sodniku zaradi izločitve nedovoljeno pridobljenih dokazov ter problem vročanja in zagotavljanja prisotnosti obtoženca na glavni obravnavi.

Sodni postopki, ki jih naslavlja predlog zakona o Skoku, so izjemno zahtevni in tudi dolgotrajni, je povedal Orož, zato iskanje rešitev v sodstvu podpirajo. Meni pa, da bi bilo treba ustrezno spremeniti zakon o kazenskem postopku, ki je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal.

Je pa Orož dejal, da se ne oglaša, ker bi oporekal legitimnosti zakona, vendarle si želi, da bi nekatere zakonske rešitve ponovno premislili. Omenil je še, da so bili s predlogom zakona o Skoku obveščeni tik pred zdajci, šele dan pred sejo vlade, na kateri so predlog potrdili.

Preberi še Logar zagovarja SKOK, v Svobodi jim očitajo, da ne upoštevajo stroke
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KOMENTARJI25

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bandit1
18. 07. 2026 10.41
Logar - ček sem se pogovarjal z enim iz tvoje firme, pa se te sramuje in je tiho ko ti govoriš ker čaka dobro službo pri tebi da ne bo treba nič delat. Vsak jih privleče 30 nepismenih ki zasedejo dobre položaje s plačo da te kap.
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-1
0 1
Bella Ciao1
17. 07. 2026 20.47
Logar, Vrtovec in Prodanovič so zadnji žeblji v krsti Slovenije. Karkoli počnejo je nezakonito, neustavno in izdajalsko do Slovenije in večine Slovencev.
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-1
1 2
bandit1
18. 07. 2026 10.42
Pa to so sami mačoti, le da ne grabijo za krtačo kot poje Helena.
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-1
0 1
zmago56
17. 07. 2026 18.58
Tožilci in sodniki so proti. Sevedo so proti, tako kot so tudi Romi proti temu da bodo morali delat začeti.
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+2
3 1
Darko32
17. 07. 2026 17.56
Sedaj pa gremo pogledat analizo dela sodnikov in sodnic v zadnjih 30 letih. Gremo pogledat delo tožilcev zadnjih 30 let. Gremo pogledat delo POLICAJEV zadnjih 30 let. Gremo pogledat delo v javni upravi zadnjih 30 let. Vidimo, da se sodbe pišejo na podlagi domnev in tako dela škoda. Vidimo, da imamo kader v POLICIJI, ki ne zna zaščititi dokazov z katerimi bi obtožili neko xy osebo za neko kaznivo dejanje, katerega je storil ali pa je po nedolžnem obtožen. Imamo primere, kjer so vpleteni tožilci in Policaji v prirejanje dokazov, potrjujejo obtožbe- na podlagi domnev. Zakaj je to pomembno. Če nekdo nekaj stori nezakonitega se morajo takoj dokazi zavarovati in glejmo ga zlomka. Vidimo, da dokaze obdelujejo z ciljem, da lahko priredijo dokaze zoper xy osebo. Sočasno pa na drugem naslovu imamo izredni porast ponarejanj na sodiščih, kjer smo brali, da so kar oporoke skrivali in vse očitno z ciljem, da si zagotovijo delo za naprej. Imamo primere, kjer celo po sodiščih prirejajo dokaze in če ne gre drugače pa kar spise skrivajo in določen del dokazov, ki je obremenjujoč za njihove kamera de pa skrivajo ali priredijo tako, da ne obstojajo. Imamo delo po liniji najmanjšega odpora in prav takšno delo je povzročilo porast korupcije v sodstvu, javni upravi in Policiji. Sedaj pa bodo ti dajali strokovne ocene in ne vem kaj še vse. Na tej točki je potrebno tudi trajne mandate preveriti vsem sodnikom in tožilcem. Namreč določeni gradijo svoje delo na koruptivnem delu in organiziranem kriminalu prirejanja dokazov. Potem pa se čudimo, če se je pravna varnost zaštrikala in zadnje čase beremo, da se že rešujeje z šnelfajercami in drugimi hitrimi ukrepi. Dajmo zato enkrat jasno povedati, da sodniki so imeli 30 let časa, da postavijo delovanje pravne države na zakonita temelje in delali pa so po liniji najmanjšega odpora in dobili smo to, da se je vse sesedlo. Zato odločno podpiram navedene ukrepe, katere bi jaz še zaostril na področju trajnih mandatov sodnikov, tožilcev in dela v javni upravi. Prav tako na področju POLICAJEV, kjer bi prepovedal, da policaj dela v lokalnem kraju kot uradna oseba. Sočasno pa odredil rotacije.
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+4
4 0
Kumul
17. 07. 2026 17.53
Nimam pojma, tako kot celotna laična populacija nima pojma na to temo. Eni in drugi nas spet strižejo. Žalosti me, da ima stroka sama destruktivna mnenja. Stanje kot je pa postaja nevzdržno z vsemi aferami z vseh strani. Vzdržno zgleda da je samo za stroko.
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+1
1 0
GetBack
17. 07. 2026 17.11
Stroka - tožilci, sodniki, ... imajo pomisleke... Razumem jih... do sedaj so lahko obtožbe in sodne spise prelagali v nedogled do zastaranja ali sodili v korist tistim, kjer so imeli sami koristi v obliki podkupnin, ugodnosti v naturalijah in podobno ... Spomnimo se samo družine Janković; vedno ista sodnica, vedno istia tožilka,... vedno oproščeni.. in odpisali so jim 29 milijonov dolga do države .... Torej želijo sodniki in tožilci še naprej ostati neodvisni in avtonomni ... Seveda ... 29 milijonov ne odpišeš za "hvala lepa"...
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+5
5 0
JazAliTi
17. 07. 2026 16.47
Ampak narod je odločil da SKOK bo.
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+6
6 0
Bella Ciao1
17. 07. 2026 18.51
Ne ..narod je bil prevaran s Prodanovičem in Logarjem
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-2
1 3
Smuuki
17. 07. 2026 16.30
Bolj ko se upirajo bolj ga potrebujemo. Veliko več se jih tega boji kot smo si mislili. Prav nič me ne preseneča da se ga boji tudi sodstvo. Že dolgo ne morejo več prekrivati da so del hobotnice
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+4
4 0
JazAliTi
17. 07. 2026 16.50
To drži kar si povedal.
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+2
2 0
Endless
17. 07. 2026 16.09
Trenutno ima skoraj cela Slovenija pomisleke glede tožilstva in sodstva.
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
17. 07. 2026 16.31
Ja in zakaj pomisleki? Veliko se jih boji zase če začne skok delovati
Odgovori
+4
4 0
ap100
17. 07. 2026 15.45
čigave stroke se sprašujem
Odgovori
+3
3 0
ArkaMast
17. 07. 2026 15.20
gre za PREVARO. Kaj ste pa mislili?
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-3
2 5
ap100
17. 07. 2026 15.45
glede na napisano ne gre za prevaro, temveč morebitno ožanje pravic osumljencem
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+2
4 2
islamint
17. 07. 2026 15.18
Pričakovano. Pristranski mediji in opozicija družno skupaj v luft. In tako bo naslednja štiri leta. Upam, da trenutna vlada zdrži vse te pritiske in nasprotovanja.
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+8
9 1
JApajaDAja
17. 07. 2026 14.56
trije pravniki-štiri različna tolmačenja istega zakona, postopka....kako naprej, kako in s kom se uskladiti,posvetovati.....? kaj pa,če bi recimo kr prepisali zakone iz avstrije...tam kr zgledno vse funkcionira....
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+8
8 0
Bella Ciao1
17. 07. 2026 14.52
Logar in Prodanović sta bila zadnji potrebni stopnički JJ pri popolnem sesutju tisočletnih sanj Slovencev o svoji svobodni uspešni državi. Črna vojska prodanih tej kliki je s pomočjo RKC preraslo kritično mejo..... Nova kulturna ljudska OF razuma se mora organizirati. Zdaj so organizirane samo petokolonaške črne sile bogataških vazalov Izraela,ZDA....
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-9
2 11
JazAliTi
17. 07. 2026 16.49
Kaj ta komentar išče pod člankom o SKOKu?
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
17. 07. 2026 20.48
Ti to ne razumeš....si točno po njihovi meri
Odgovori
-1
0 1
Koren
17. 07. 2026 14.51
Očitno, ta vlada ne potrebuje strokovne ljudi…. So že zadovoljni z Mijićem in Stevanovićem, očitno sta ta dva najbolj kompetentna za vse zadeve kar pripravlja ta vlada. Sramota.
Odgovori
-9
1 10
Slavko BabIč
17. 07. 2026 14.48
Veste kaj, Janez se ne bo spremenil, tako kot se tudi Trumpelj ni!
Odgovori
-5
2 7
islamint
17. 07. 2026 15.19
Upam, da ne.
Odgovori
+2
4 2
Slavko BabIč
17. 07. 2026 14.47
Še en korak k večni janezovim variacijam: nezakonitimi odloki, zapiranju v občine in nočni policijski uri ter deljenju kazni za pomalicanje rogljička na prostem!!!!!
Odgovori
-9
2 11
JazAliTi
17. 07. 2026 16.50
Sej znaš brat kaj piše v odloku!
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
17. 07. 2026 14.44
Tako kot je pa sedaj pa tudi ne more več biti da so nekateri nedotaklivi
Odgovori
+8
9 1
JazAliTi
17. 07. 2026 14.27
Kako lahko poslušamo Katarino, a v predalih ležijo spisi po več let, na Mijiča pa z vsemi topovi. Hvala lepa pa taka stroka. Dokler se ne oglasi kaka osmo marčevka, ne bo nič.
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+5
8 3
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