Pomlad in poletje v znamenju nostalgije, glamurja in narave

Ko narava prebudi svoje barve in toplina sonca nežno poboža kožo, nas pomlad in poletje 2024 popeljeta na modno potovanje, obarvano z nostalgijo, glamurjem in naravnimi odtenki. Letošnjo sezono se vračamo k retro slogu, dodajamo bleščice vsakdanjim trenutkom in se obračamo k naravi za navdih in material. Predstavljamo vam trende, ki bodo zaznamovali toplejše mesece in jih lahko najdemo v novi Deichmann kolekciji.

Retro stil je nazaj V prihajajočih tednih in mesecih bomo prisegali na nizke superge, elegantne salonarje in mokasine, vse z retro pridihom, ki združuje preteklost in prihodnost. Barve so umirjene z občasnimi dodatki živih odtenkov, ki koraku dodajo veselje in lahkotnost. Z retro eleganco lahko preprosto kombinirate številne modne kose ter ustvarjate unikatne in zanimive modne kombinacije.

Vnesite kanček glamurja v vaš vsakdan Sezona pomlad/poletje s seboj prinaša tudi kanček glamurja. Od sandalov z bleščicami do elegantnih torbic s kristalčki – ti kosi so oblikovani, da dodajo sijaj, ne glede na priložnost. Gre namreč za trend, ki ni omejen le na večerne dogodke, ampak doda piko na i tudi dnevnim stajlingom. Bleščeče detajle lahko kombinirate s preprostimi in minimalističnimi oblačili in svojim vsakdanjim opravam dodate kanček glamurja in sijaja.

Bleščeči detajli bodo popestrili še tako preprost modni stajling. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Pomlad in poletje v znamenju narave Narava je glavni navdih za to sezono, kar se odraža v uporabi naravnih materialov in nežnih zemeljskih tonov. Ta trend izpostavlja uporabo naravnih materialov, kot so pluta in rafija ter nežne zemeljske tone, ki segajo od bež do kaki in smetanovih odtenkov. Obutev in dodatki s tkanimi detajli in naravnimi zaponkami prinašajo svežino in lahkotnost, ki se popolnoma ujema s poletnim vzdušjem.

Letošnja pomlad prinaša naravne materiale, kot so pluta in rafija, ter nežne zemeljske tone. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Pete so več kot le modni dodatek Od prefinjenih salonarjev do izrazitih modelov z blok petami, vsak par obljublja, da bo vašemu stilu dodal pridih samozavesti in zapeljivosti. S paletami, ki segajo od nežnih pastelnih do intenzivnih živahnih barv, visoke pete razkrivajo svojo vsestranskost, bodisi za dnevne izzive ali večerne priložnosti.

Ta čarobna kolekcija je bila predstavljena na ekskluzivnem Deichmann retro brunch dogodku, ki je združil nostalgijo in sodobnost. Obiskovalci, med katerimi so bili številni predstavniki medijev in vplivneži, so se lahko sprehodili med trendi nove kolekcije in se prepustili razkošju obutve in dodatkov. Kolekcija pomlad/poletje 2024 je na voljo v vseh Deichmann poslovalnicah po celi Sloveniji, ogledate pa si jo lahko tudi na spletni strani.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika



Retro brunch dogodek je vodila Ula Furlan, ki je gostom predstavila najbolj vroče trende pomlad/poletje 2024. icon-picture-layer-2 1 / 3