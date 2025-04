Pomlad se najprej začne na Obali: prebudite pomlad v sebi v hotelih LifeClass Portorož

Ko narava pokaže svoje barve in dnevi postanejo daljši, je pravi čas, da tudi vi prebudite svoje čute. V hotelih LifeClass Portorož smo pripravili poseben pomladni paket, ki vam ponuja popolno ravnovesje med sprostitvijo in raziskovanjem. Začetek pomladi na sončni Obali, kjer se toplejše temperature oglasijo prve, je pravi trenutek, da svoje telo pripravite na prihajajoče tople mesece.

OGLAS

Hoteli LifeClass Portorož FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

V paketu Terme Portorož boste našli vse, kar potrebujete za popoln oddih: vsakodnevni vstop v Sauna Park, kjer se lahko prepustite blagodejnim učinkom naših savn, kopalni plašč in bazenska brisača sta prav tako vključena za vaše udobje. Uživali boste v polpenzionu, ki vam bo vsak dan ponudil mediteranski zajtrk in okusno večerjo z vključenimi svežimi in lokalno pridelanimi sestavinami. Ob prihodu vas bo pozdravila osvežilna pijača dobrodošlice, posladkali pa se boste lahko s sladkim presenečenjem iz naše slaščičarne Café Central.

Hoteli LifeClass Portorož FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Paket Terme Portorož si lahko privoščite v marcu in aprilu (razen v času velikonočnih praznikov) že za 71 € na osebo na noč. Ob svojem obisku ne pozabite raziskati čudovite okolice Portoroža, kjer narava kliče k odkrivanju novih pustolovščin. Pomlad je odlična priložnost za izlete do skritih kotičkov Istre. Lahko se odpravite kar peš ali s kolesom in na svoji poti izkoristite ugodnosti, ki jih samo za goste v okviru paketa Terme Portorož ponujajo lokalni ponudniki. Uživali boste ob ogledih znamenitosti, degustacijah in nakupovanju.

Hoteli LifeClass Portorož FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Ali ste vedeli? Savnanje je ena najstarejših oblik telesne in duševne sprostitve, ki lahko izjemno pozitivno vpliva na vaše zdravje. Prečisti kožo in pospeši krvni obtok, poleg tega tudi sprosti mišice in blagodejno vpliva na dihalne poti. Redna uporaba savne blaži posledice stresa, lajša težave z boleznimi dihal in pospešuje regeneracijo telesa. Sauna Park v Termah Portorož se lahko pohvali s kar sedmimi savnami in različnimi rituali, ki jih izvajajo naši savna mojstri.

Hoteli LifeClass Portorož FOTO: Jaka Ivančič icon-expand

Obiščite nas v Portorožu in dovolite, da vas razvajamo, medtem ko se pripravljate na cvetočo pomlad. Rezervirajte svoje bivanje že danes in vstopite v pomlad na najlepši možen način. Za več informacij obiščite spletno stran LifeClass, pokličite na 05 692 90 01 ali pošljite sporočilo na booking@lifeclass.net.

Hoteli LifeClass Portorož FOTO: Jaka Ivančič icon-expand