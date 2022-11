Pomlad sredi zime? Obiščite Tenerife – po izjemnih cenah!

Ni potrebno oditi v daljne eksotične dežele, ljubitelji morja, sonca in pomladnih temperatur, pozimi lahko obiščejo tudi otok Tenerife.

Tenerife velja za eno najbolj priljubljenih zimskih destinacij med slovenskimi gosti, saj se, tako kot preostali otoki Kanarskega arhipelaga, lahko pohvali s prijetnimi pomladnimi temperaturami skozi vse leto. Tudi pozimi je tukaj torej med 18 in 25 stopinj Celzija, zato ne čudi, da dobršen del celinske Evrope v zimskih mesecih množično počitnikuje na tem španskem vulkanskem otočku, ki ga je ustvarila magma iz enega samega majhnega, a izredno vročega žarišča na dnu oceana.

Na otoku Tenerife lahko oddihnete za 7, 10 ali 14 dni.

Iz Trevisa pri Benetkah lahko na Tenerife poletite 2-krat na teden, iz Bologne so organizirani 3 poleti proti letališču Tenerife, prav tako pa lahko v večno pomlad poletite tudi z Dunaja ali Münchna, in sicer kar vsak dan v tednu! Na otoku Tenerife najdete ponudbo različnih hotelov in apartmajskih naselij. Izberete lahko zgolj nočitev z zajtrkom ali pa se prepustite razvajanju v sklopu all inclusive storitev v izbrani namestitvi.

Slovenske družine sta v letu 2022 najbolj prepričala pestra all inclusive ponudba ter udobje v apartmajskem kompleksu Hotel Labranda Bahia Fanabe Suites & Villas 3*, ki ga od plaže na Costa Adeje na južnem delu otoka Tenerife z najlepšimi plažami loči vsega 300 metrov. Izjemno priljubljen in odlično ocenjen je v tem delu otoka med slovenskimi gosti tudi Alexandre Hotel Troya 4*, ki pa se nahaja neposredno na temni peščeni plaži, do katere ga loči zgolj promenada. Gre za arhitekturno in estetsko dovršen hotel, ki je zaradi neposredne bližine nakupovalnih ter zabaviščnih središč priljubljen tako med pari kot tudi med družinami.

Otok Tenerife ponuja resnično veliko različnih namestitev na različnih delih otoka.

Z avtomobilom čez krater najvišje gore na Tenerifu Tenerife je zaradi izrazite gorske pregrade, podnebno in rastlinsko razdeljen na vlažnejši in zato mnogo bolj zelen sever ter sončen in suh jug s slikovitimi peščenimi plažami. Otok se vsekakor splača raziskati po dolgem in počez, kar boste najenostavneje storili z najemom avtomobila. Najbolj priročno in najceneje je avtomobil rezervirati pred prihodom na destinacijo, nato ga prevzamete na letališču in ga ob koncu potovanja tja tudi vrnete. Cene najema solidnega jeklenega konjička na otoku Tenerife se gibljejo med 100 in 200 evri, kar je v primerjavi z nekaterimi drugimi destinacijami zelo ugodno.

In če niste prepričani, ali za počitnice na otoku Tenerife resnično potrebujete avtomobil, vam lahko namignemo, da se lahko z njim povsem brezplačno zapeljete čez cel krater vulkana Pico del Teide, ki je z svojimi 3.718 metri najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na Zemlji. Gre za eno največjih znamenitosti otoka Tenerife, ki se nahaja sredi narodnega parka Canadas del Teide z divjo vulkansko pokrajino. Na Pico del Teide se lahko do nadmorske višine 2356 metrov udobno pripeljete z avtom, nato pa vas gondola v osmih minutah popelje do višine 3555 metrov, torej tik pod vrh. Preostanek poti lahko nadaljujete peš, a potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje, ki ga lahko uredite prek spleta. Tenerife od severa proti jugu: nacionalni parki, kolonialna mesta in zabava za vse generacije Na severu otoka Tenerife prevladujejo ljubka kolonialna mesta, ki nudijo obilico naravnih znamenitosti in eleganco črnih plaž, ki se skrivajo pod vulkanskimi klifi. Tu se lahko ustavite v nacionalnem parku Anaga ter obiščete prestolnico Santa Cruz de Tenerife z zlato plažo Playa de las Teresitas, ki jo pokriva saharski pesek. Obiskati velja tudi mesta San Cristobal de la Laguna, ki je na seznamu Unescove svetovne dediščine, Garachico, ki velja za enega najlepših na Tenerifu ter idilično hribovsko vasico Masca, ki močno spominja na Machu Pichu v Peruju.

Vsekakor se na sever splača zapeljati že iz enega izjemno preprostega razloga: med oddihom na Tenerifu je namreč nujen obisk zabaviščnega parka Loro Parque v Puerto la Cruz, ki velja za eno najbolj obiskanih točk otoka. Pohvali se lahko z največjo zbirko papirg na svetu, največjim bazenom z delfini v Evropi, največjo razstavo pingvinov na svetu ter najdaljšim tunelom za morske pse v Evropi. V tem parku presežkov si vsekakor velja ogledati predstavo ork in delfinov, ki navdušujejo vse generacije. Na južni strani otoka Tenerife se nahajajo glavna letovišča, ki so polna visokih hotelov z bogatim nočnim življenjem. Zagotovo boste obiskali živahno počitniško letovišče Playa de las Americas, ki se ponaša z ravno padajočimi, a zaščitenimi kopalnimi zalivi ter mestece Los Cristianos, ki se lahko pohvali z majhno mestno plažo ter čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas. Slovenski gostje najraje počitnikujejo v letovišču Costa Adeje, ki se prav tako nahaja na jugu otoka Tenerife in se lahko pohvali s široko promenado ob plaži in številnimi bari ter restavracijami. Kak dan se zagotovo splača preživeti v Siam Parku, največjem vodnem parku v Evropi s številnimi restavracijam in popolno zabavo za vso družino.

