Pomlad že trka na vrata

Po zelo mokrem koncu tedna se je nad našimi kraji usidral anticiklon, ki nam bo prinesel daljše obdobje stabilnega vremena. Padavine bodo v prihodnjih dneh odrinjene na robove stare celine. Danes bo najobilneje deževalo v Grčiji in na Siciliji, kjer bodo nastajale tudi močnejše nevihte.

Zvončki, ki so pred dnevi iz zemlje pokukali na Goriškem.

S soncem se bo začel tudi četrtek, popoldne pa se bo oblačnost od severozahoda povečala. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla.

V noči na sredo se bo povsod zjasnilo in sreda bo verjetno najbolj sončen dan tega tedna, saj bomo na nebu le s težavo uzrli kakšen oblak. Na Primorskem bo še pihala zmerna burja, ki bo zvečer slabela in v noči na četrtek ponehala.

Popoldanske temperature po državi bodo precej enotne. V večjem delu pričakujemo okoli 5 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo na nebu veliko visoke oblačne koprene, ki pa ne bo prevelika ovira sončnim žarkom. Na zimo nas bodo spominjala le jutra, medtem ko bo ob popoldnevih prijetno toplo. Najvišje dnevne temperature bodo ob koncu tedna ponekod presegle 10 stopinj Celzija.

V gorah precejšnja nevarnost snežnih plazov

Čeprav so po nižinah na plano že pokukali prvi znanilci pomladi, je v gorah pokrajina vse prej kot pomladna. Po obilnem sneženju ob koncu tedna se snežna odeja le počasi preobraža. Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju tretje, v sredogorju pa druge stopnje na petstopenjski lestvici. Največjo nevarnost za plazove predstavljajo klože, to je napihan sneg, ki ga je po podatkih Agencije za okolje največ na severnih straneh grebenov in sedel.