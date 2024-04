Pomladni temperaturni rekordi

Temperaturne rekorde beležijo povsod Evropi. Prizori s hrvaških plaž so bili konec tedna takšni kot na vrhuncu sezone, številni so se že kopali v morju. V Avstriji in Nemčiji so, tako kot pri nas, zabeležili najbolj zgodnjo tridesetico v zgodovini meritev, temperature po Evropi pa so tudi do deset stopinj višje kot je običajno za ta del leta. V Španiji in na Češkem že govorijo o prvem letošnjem vročinskem valu.