Pomlajena in sveža koža tudi v poletnih dneh

1. Osvežite svoj obraz in nežno odstranite odmrlo kožo

Uporabljajte kakovostne in učinkovite gele za umivanje obraza, da temeljito odstranite pot in umazanijo, ki se je čez dan nabirala na vašem obrazu. Vaša koža vam bo hvaležna za prijeten občutek svežine po umivanju. Poleti je pomembno, da koži privoščite piling 2- ali 3-krat tedensko. Samo tako boste lahko odstranili odmrlo kožo in spodbudili cirkulacijo obraza. Piling ne bo vaše kože naredil samo izjemno gladke, temveč bo tudi pomagal, da koža lažje vsrka koristne učinkovine vaše najljubše kreme proti gubam.

2. Izberite pravo kremo proti gubam