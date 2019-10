Pomlajevalni učinki z biološko-aktivnimi peptidi

KAKO PEPTIDI DELUJEJO NAM JE POJASNILA ŠPELA FINK DR. MED.

»S številnimi študijami so dokazali, da biološko aktivni peptidi delujejo neposredno na kožne celice, tako, da reaktivirajo vrsto dermalnih in epidermalnih genov ter celice na ta način spodbudijo, da pričnejo proizvajati več kolagena, elastina in hialuronske kisline. Peptidi posledično upočasnijo kronološko in foto-staranje kože ter jo vsestransko pomladijo. Z izjemno natančnim ciljanjem v celicah posredujejo »lažni« signal, da je le ta nedavno izgubila del svojega kolagena, ki ga mora sedaj nadomestiti in proizvesti novega. Tako koža proizvede več kolagena, kot bi ga sicer po naravni poti. Pri redni uporabi peptidov se tako zmanjša videz izraznih linij, gub in gubic, izboljšata se prožnost in vlažnost kože. Tako namesto povešenosti dosežemo, da koža postane ponovno napeta in sijoča.«

Okrog peptidov je bilo narejenih ogromno število raziskav, vse pa jasno kažejo, da vsak izmed peptidov deluje na zelo specifičen način, tako, da targetira točno tisto, kar koža potrebuje.

Več o peptidih:

