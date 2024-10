Pomoč BiH: Prihajajo slovenske enote za iskanje in reševalni psi

Slovenija bo Bosni in Hercegovini zagotovila pomoč ob katastrofalnih poplavah in plazovih, ki so terjali več smrtnih žrtev. Slovenija se je odzvala na podlagi zaprosila za pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

V BiH tako odhajajo enota MUSAR in enote K9 Reševalni psi v časovnem obdobju od 6. 10. 2024 do 13. 10. 2024.

V noči na 4. 10. 2024 so Bosno in Hercegovino zaradi obilnega deževja prizadele poplave. Padavine so povzročile tudi zemeljske plazove in skalne podore. Najhuje je v Kreševu, Fojnici ter na severu Hercegovine v okolici Konjica in Jablanice. Prekinjene so cestne in telekomunikacijske povezave, poročajo pa tudi o smrtnih žrtvah. Prebivalcem na prizadetem območju je treba čim prej zagotoviti osnovne pogoje za življenje, so sporočili iz vlade.

"Skupna vrednost pomoči bo znašala do 250.000,00 evrov, ki jo bo Evropska komisija povrnila do 75 odstotkov transportnih ter nekaterih operativnih stroškov delovanja enot. Finančna sredstva za izvedbo tega sklepa bo zagotovilo Ministrstvo za obrambo iz finančnega načrta pri proračunskem uporabniku Uprava RS za zaščito in reševanje," so zapisali v sporočilu za javnost.