Pomoč državam ponudila tudi Slovenija, Karitas pričel z zbiranjem pomoči

Karitas je na Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Avstriji in Romuniji že na terenu in pomaga prizadetim gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami, čiščenjem, razvlaževalci prostorov, kasneje pa pridejo na vrsto še obnova domov in psihosocialna podpora prizadetim.

Kot so sporočili iz karitasa, Slovenija še dobro pomni na vso pomoč, ki jo je prejela lansko leto zaradi uničujočih poplav in tudi na veliko solidarnost prav teh držav, ki so se v nemilosti narave znašle danes. Da bi vsaj malo olajšali stiske prizadetih, Slovenska karitas začenja z akcijo zbiranja sredstev za pomoč ob poplavah.

Ob tem je Karitas zapisal, koliko smo prejeli pomoči lansko leto. Skupna pomoč iz tujine poplavljenim v Sloveniji je bila skoraj 1,5 milijona evrov finančnih sredstev ter v obliki materialnih osnovnih potrebščin ter s 447 razvlaževalci prostorov.

S strani Karitas Poljske je Slovenska karitas prejela 33 palet humanitarne materialne pomoči z vojaškim letalom in 1,2 milijona evrov finančne pomoči za obnovo poplavljenih domov in psihosocialno pomoč prizadetim gospodinjstvom. S strani Karitas Avstrije 30.000 evrov finančne pomoči za nakup razvlaževalcev domov in trgovinske bone za osnovne potrebščine. Karitas Češke je zagotovila 135 razvlaževalcev prostorov, ki so jih pripeljali Slovenijo njihovi sodelavci ter donirali 15.000 evrov. Karitas Slovaške je za pomoč darovala 3000 evrov. Večjo finančno pomoč in pomoč z razvlaževalci so darovale tudi Karitas Nemčije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Bolgarije.