Gospodarstvu zaradi energetske krize skoraj 400 milijonov pomoči

Gospodarstvu bodo za blaženje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare dodeljena sredstva v skupni višini skoraj 400 milijonov. S tem je vlada podprla 1965 upravičencev. Vlada je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026 namreč uvrstila 162 projektov za 1938 upravičencev v skupni višini 381,1 milijona evra, dodeljenih na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Slovenija se tudi v letu 2023 sooča z izjemno težko situacijo na področju cen energentov. Povišanje cen energije občutno vpliva na konkurenčnost gospodarstva. Zaradi naraščanja težav v gospodarstvu zaradi kriznih razmer je bil sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju gospodarstva, so spomnili.

Vlada je v Načrt razvojnih programov uvrstila 162 projektov za 1938 upravičencev v skupni višini 381,1 milijona evrov. Za dodatnih 27 projektov, ki imajo skupno vrednost nižjo od 600.000 evrov, in prav toliko upravičencev, pa sklepa o uvrščanju v Načrt razvojnih programov ne sprejema vlada, so pa prav tako prejemniki skladno z zakonom. Skupno je bilo torej v Načrt razvojnih programov uvrščenih 189 projektov, pomoč pa bo prejelo 1965 upravičencev, so še pojasnili.