Pomoč in podporo nekomu, ki je v duševni stiski, lahko ponudi vsak od nas

Na klopci postaje v miru čakam na vlak. Četudi me boli glava, globoko vdihnem in začutim, koliko dogajanja je okoli mene. Ljudje prihajajo in odhajajo. Vlaki povezujejo majhne vasice in velika mesta. Malo prej se mi je zdelo, da čutim osamljenost, a na postaji je drugače. Vlak ima tudi tokrat zamudo in to je priložnost, da preberem vse, kar danes pritegne mojo pozornost. Vem, da je postaja le del potovanja. Nato se vkrcam na vlak življenja.

Morda si sam v stiski in imaš samomorilne misli. Morda si nekoga izgubil zaradi samomora. Lahko ne veš kaj storiti, ker si pri svojem družinskem članu ali prijatelju opazil poslabšanje razpoloženja in te je strah, da si bo kaj naredil. Duševno zdravje te zanima in iščeš informacije. Prispel si na pravo postajo. Tako svoje bralce nagovarja spletna stran Živ?Živ!, ki jo ureja Slovenski center za raziskovanje samomora. Stran je predstavljena kot postaja, saj si tudi samomorilno vedenje lahko predstavljamo kot eno od postaj v življenju. Besedna igra v imenu Živ? Živ! nakazuje, da lahko posameznik s postaje najde pot naprej. Tudi za bližnje po samomoru je lahko žalovanje ena od življenjskih postaj.

icon-expand Ženska v stiski FOTO: Shutterstock

Vsakih 40 sekund se zgodi en samomor Samomorilno vedenje lahko prizadene vsakogar od nas ali naših bližnjih. Številke so pretresljive. Ne glede na starost, je samomor vsako leto med 20. vodilnimi vzroki umrljivosti na svetu. Zaradi samomora vsako leto umre več kot 800.000 ljudi, kar pomeni, da se vsakih 40 sekund zgodi en samomor. Te smrti lahko preprečujemo vsi in prav to je vodilno sporočilo letošnjega svetovnega dneva preprečevanja samomora, ki že tretjič zapored poteka pod geslom "Skupaj". Geslo izpostavlja najbolj pomemben del učinkovitega preprečevanja samomora – sodelovanje in povezovanje. Leta 2019 je samomorilni količnik v Sloveniji (število umrlih zaradi samomora na 100.000 prebivalcev) znašal 18,86 (29,35 za moške in 8,43 za ženske). V številkah to pomeni, da je za posledicami samomora v letu 2019 umrlo 394 oseb. Umrlo je približno štirikrat več moških kot žensk. Omenjeni količnik je nekoliko višji v primerjavi z letom 2018, ko je bil ta najnižji v zadnjih nekaj desetletjih. Kljub temu lahko rečemo, da samomorilni količnik v letu 2019 ostaja pod dolgoletnim povprečjem in da se vzdržuje trend upadanja, ki ga beležimo skozi več let.

icon-expand

"Porast, zabeležen v 2019, nam govori, da je preprečevanje samomora naloga, ki se ji je potrebno kontinuirano posvečati, in naloga, pri kateri morajo sodelovati vsi sektorji. Podobna nihanja med posameznimi leti (bodisi v smeri upada ali v smeri porasta števila) smo zabeležili že večkrat, zato je pri zaključevanju oziroma razlagi priporočljiva previdnost. Najbolj objektivno sliko o stanju v populaciji dobimo z opazovanjem večletnega trenda. Trend smrti zaradi samomora v Sloveniji je v upadanju. Kljub višjemu številu samomora v letu 2019, količnik samomora ostaja pod povprečjem desetletnega obdobja 2009 – 2019, ko je znašal 20,"pojasnjuje Saška Roškariz NIJZ. Po njenih besedah v Sloveniji opažamo razlike v umrljivosti zaradi samomora med spoloma, saj moški umirajo približno štirikrat pogosteje kot ženske. Prav tako opažamo razlike med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije, regije na vzhodu so bolj ogrožene. V primerjavi z mednarodnim povprečjem izstopa tudi visok samomorilni količnik v višjih starostnih skupinah. V prihodnosti si moramo po njenih besedah prizadevati, da bi še bolj okrepili različne preventivne dejavnosti – ozaveščanje splošne javnosti, aktivnosti destigmatizacije, delo na krepitvi veščin in kompetenc za prepoznavanje in obravnavo samomorilno ogroženih pri različnih ciljnih skupinah (splošna javnost, različni profili strokovnjakov …) in omejevanje dostopnosti do sredstev. Različne aktivnosti in različne sektorje bodo poskusili združiti pri delu v Interdisciplinarni skupini za preprečevanje samomora, ki jo v sklopu Resolucije nacionalnega plana za duševno zdravje vodijo na NIJZ. Ena od aktualnih nalog, ki se ji trenutno posvečajo, je priprava smernic za postvencijo po samomoru v šolskem okolju.

Pomoč lahko ponudi vsak Za to, da bi pristopili k nekomu, ki je v duševni stiski, ni treba, da smo zdravniki, terapevti ali kliniki. Osnovne oblike pomoči in podpore lahko ponudi vsak od nas, še opozarjajo na NIJZ. Zato je pomembno, da imamo osnovna znanja in veščine, kako prepoznati osebo v stiski, kako do nje pristopiti in kako ji pomagati. "V sklopu projekta A (se) štekaš?!? aktivno delujemo na področju izobraževanja o duševnem zdravju in iskanja ustreznih virov pomoči med mladostniki. Različnim javnostim posredujemo tudi informacije o prepoznavi in nudenju pomoči osebi, za katero vemo ali menimo, da je v hudi stiski," je povedala Vita Poštuvan iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora na Inštitutu Andreja Marušiča Univerze na Primorskem (UP IAM) in nacionalna predstavnica pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora.

Številni ljudje kljub duševni stiski ne poiščejo ustrezne pomoči. Zato je obeležitev svetovnega dneva preprečevanja samomora izjemnega pomena, saj ljudi opomne, da je stisko mogoče rešiti.

Letos so na temo nudenja pomoči in pogovora z osebo v stiski izdali priročnik z naslovom Pogovor o samomoru: Praktični priročnik za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih. Pravočasna pomoč pomaga preprečevati hujše zaplete in motnje v duševnem zdravju posameznika, kar posledično zmanjšuje pritiske na zdravstvene institucije. V okviru Slovenskega združenja za preprečevanje samomora že 14 let deluje Center za psihološko svetovanje Posvet, ki posameznikom, parom in družinam nudi strokovno psihološko pomoč pri reševanju problemov in stisk, s katerimi se srečujejo v življenju, pa jih sami ne zmorejo obvladati.

Podpora osebam, ki so izgubile bližnjega Vsako izgubljeno življenje predstavlja partnerja, otroka, starša, prijatelja ali sodelavca. Približno 135 ljudi trpi za vsakim samomorom ali jih ta kako drugače prizadene. Žalujoči so po samomoru bližnjega še posebej ogrožena, a žal velikokrat spregledana skupina. "V sodelovanju z Zavodom Med.over.net, Inštitutom Rahločutnost ter Zavodom Pogreb ni tabu bomo tudi letos obeležili mednarodni dan solidarnosti z družinami, ki jih je prizadel samomor njihovega člana. V dneh okoli 21. novembra, ko bodo na pobudo Ameriškega združenja za preprečevanja samomora potekale številne aktivnosti po celem svetu, bo organiziran dogodek z naslovom U P A N J E: pomoč in podpora družini po travmatični izgubi bližnjega zaradi samomora. Z dogodkom želimo osvetliti varovalne in rizične dejavnike za kratkoročne in dolgoročne posledice travmatične izgube bližnjega zaradi samomora,"pojasnjuje Bogdan Dobnik iz Ozara Slovenija – Nacionalnega združenja za kakovost življenja.

icon-expand

Prihaja aplikacija za izboljšanje duševnega stanja V omenjenem društvu bodo oktobra tudi predstavili aplikacijo za mobilne telefone, namenjeno vsem, ki se soočajo z depresivnimi simptomi in tesnobnostjo ter iščejo poti za izboljšanje svojega lastnega duševnega zdravja. "Zavedamo se, da je ravno neprepoznana in nezdravljena depresija še vedno eden izmed najpogostejših vzrokov za samomor. Kar 70 odstotkov ljudi, ki naredi samomor, trpi zaradi depresije in prav samomor je glavni vzrok prezgodnje smrti pri ljudeh z depresijo. S pomočjo aplikacije bodo lahko uporabniki opravili samo-oceno svojega duševnega stanja, pridobljeno oceno pa delili s svojimi zdravniki, kliničnimi psihologi in ostalimi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. Aplikacija bo vsebovala več nasvetov in praktičnih vaj, ki jim bodo pomagali razumeti ozadje njihovih težav ter pripomogli k njihovem reševanju," je še dodal.

Za pomoč v stiski lahko pokličete: Zaupni telefon Samarijan - 116 123

(24 ur na dan, brezplačno, anonimno) SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja - 080 11 55

(ob delavnikih med 12. in 22. uro, vsak dan od 18. do 22. ure, brezplačno) Klic v duševni stiski - (01) 520 99 00

(med 19. in 7. uro) Ženska svetovalnica – krizni center - 031 233 211

(24 ur na dan)