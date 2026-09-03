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Slovenija

Pomoč kmetom in prevoznikom: kakšne omejitve bodo veljale pri točenju goriva?

Ljubljana, 03. 09. 2026 20.33 pred 32 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Rebeka Tomaduz Tina Švajger
Točenje goriva

Ukrep bo pomembno prispeval k znižanju stroškov v kmetijstvu, subvencijo pozdravljajo kmetje, ki se zaradi vse višjih stroškov goriva in ob zmanjšanem pridelku zaradi suše borijo z nižjimi prihodki, celo izgubami. Konkurenčnost na trgu transporta pa bodo lahko dvignili tudi avtoprevozniki, so prepričani v Obrtno-podjetniški zbornici. In kakšne bodo omejitve pri točenju goriva? Kako bodo kmetje in avtoprevozniki dokazovali upravičenost in komu bodo pripadale tudi subvencionirane pnevmatike?

S kartico je kmetovalec Ivan Brodnjak do sedaj izkazoval upravičenost do kmečke nafte. "Vsaka kmetija, ki je upravičena do te nafte, dejansko dobi to črtno kodo in jo lahko skenira. To je potrdilo, da lahko tankaš," je povedal. "Greš na bencinsko, najprej pokažeš, potem ti odpre črpalko in potem lahko dejansko natočiš to gorivo."

Predvideva se, da bo za cenejše gorivo, ki ga pričakujejo z vladno subvencijo, dovolj isto potrdilo. Kaj pa med avtoprevozniki? "Dokazovalo se bo s papirjem, s prevoženimi kilometri, podkrepljeno s tahografom. Vse, vse se beleži. Vse kaže. Vsak, ki bo to vložil, bo tudi podpisal pod svojo kazensko odgovornost, v kolikor ne bi podal pravilnih podatkov," je pojasnil avtoprevoznik Peter Pišek.

Običajen mednarodni transport mesečno opravi med 10.000 in 15.000 kilometrov, cenejše gorivo bi zato bilo dobrodošlo, dodaja Pišek. Konkretno: zaradi novih cen goriva je samo njegov račun višji za cca. 60.000 evrov na eno tankanje flote.

Kmetija Brodnjaka letno porabi približno 11.000 litrov, kar je nekaj manj kot tisoč litrov mesečno, pove.

"Po dogovoru, ki ga imamo, naj bi ta ukrep veljal od 4. 6. pa do 31. 12. In v kolikor ne bo miru v Hormuški ožini, se bo ta ukrep najbrž podaljšal," dodaja Pišek.

Brodnjak pa poudarja, da je "vsak cent, ki ga lahko prihranimo, zelo dobrodošel".

Vlada sicer načrtuje avtoprevoznikom in kmetom podaljšati tudi subvencijo za nakup pnevmatik.

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KOMENTARJI2

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lakala28
03. 09. 2026 21.06
Od kod naenkrat izgube v kmetijstvu? A to pomeni, da so kdaj tudi dobički? Nisem še slišal, da je kakšen kmet kdaj plačal davek na dobiček.
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0 0
Dr.Rugelj
03. 09. 2026 20.46
Super so te sankcije proti Rusiji - odlično delujejo ! ...
Odgovori
+0
2 2
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