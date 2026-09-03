Pomoč kmetom in prevoznikom: kakšne omejitve bodo veljale pri točenju goriva?

S kartico je kmetovalec Ivan Brodnjak do sedaj izkazoval upravičenost do kmečke nafte. "Vsaka kmetija, ki je upravičena do te nafte, dejansko dobi to črtno kodo in jo lahko skenira. To je potrdilo, da lahko tankaš," je povedal. "Greš na bencinsko, najprej pokažeš, potem ti odpre črpalko in potem lahko dejansko natočiš to gorivo."

Predvideva se, da bo za cenejše gorivo, ki ga pričakujejo z vladno subvencijo, dovolj isto potrdilo. Kaj pa med avtoprevozniki? "Dokazovalo se bo s papirjem, s prevoženimi kilometri, podkrepljeno s tahografom. Vse, vse se beleži. Vse kaže. Vsak, ki bo to vložil, bo tudi podpisal pod svojo kazensko odgovornost, v kolikor ne bi podal pravilnih podatkov," je pojasnil avtoprevoznik Peter Pišek.

Običajen mednarodni transport mesečno opravi med 10.000 in 15.000 kilometrov, cenejše gorivo bi zato bilo dobrodošlo, dodaja Pišek. Konkretno: zaradi novih cen goriva je samo njegov račun višji za cca. 60.000 evrov na eno tankanje flote.

Kmetija Brodnjaka letno porabi približno 11.000 litrov, kar je nekaj manj kot tisoč litrov mesečno, pove.

"Po dogovoru, ki ga imamo, naj bi ta ukrep veljal od 4. 6. pa do 31. 12. In v kolikor ne bo miru v Hormuški ožini, se bo ta ukrep najbrž podaljšal," dodaja Pišek.

Brodnjak pa poudarja, da je "vsak cent, ki ga lahko prihranimo, zelo dobrodošel".

Vlada sicer načrtuje avtoprevoznikom in kmetom podaljšati tudi subvencijo za nakup pnevmatik.