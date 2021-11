Pomoč kolegom ponudilo že več kot 200 zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov

"Vsi zasebni zdravniki in zobozdravniki se zavedamo izjemne resnosti stanja in želimo pomagati po najboljših močeh," je pojasnil Matej Beltram, predsednik Odbora za zasebno dejavnost (OZD) pri zdravniški zbornici Slovenije.

Prav OZD je ministrstvu za zdravje že 5. novembra podal pobudo, da so zasebni zdravniki in zobozdravniki pripravljeni pomagati in ponuditi pomoč. Takoj v ponedeljek je nato stekel prvi koordinativni sestanek z državno sekretarko na ministrstvu za zdravje Alenko Forte in OZD, na katerega so bili vabljeni vsi zasebni zdravniki in zobozdravniki ter koncesionarji. Ti sestanki so nato tekli vsak dan z namenom, da se sproti razrešujejo vsa morebitna vprašanja, ki nastajajo pri vključevanju dodatnega kadra.

Ker so se v nekaterih zdravstvenih domovih pojavljala vprašanja pri vključevanju zobozdravnikov, na katera delovišča se jih lahko vključuje, predvsem pa, ali se jih lahko vključi v cepljenje in na točke za jemanje brisov, je Odbor za zobozdravstvo (OZB) pri Zdravniški zbornici Slovenije potrdil kompetence zobozdravnikov, da so usposobljeni opravljati cepljenje in PCR-teste. S tem je seznanil tudi ministrstvo, ki vključevanje zobozdravnikov v delo na cepilnih točkah in točkah za jemanje brisov zelo pozdravlja.