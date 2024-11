Mali Urban bi lahko zdravilo prejel še pred šestim rojstnim dnevom

"Zakon bo tako omogočil dokončni razvoj zdravila za redke genske bolezni, ki prizadanejo naše otroke," je poudarila. V skladu z novelo zakona bi financirali zaključne faze pri razvoju zdravila za otroke z redkimi boleznimi, tudi za dečka Urbana , sta že dejala minister za visoko šolstvo Igor Papič in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel . Po Papičevih navedbah so pri pripravi predloga iskali rešitev, ki bi jo bilo mogoče izvesti čim prej, še v letošnjem letu.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je povedala, da je v sredo popoldan v državni zbor prispela pobuda novele zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti. V postopek jo je vložila vlada in predlagala, da se novela sprejme po nujnem postopku. Kaj to pomeni? "Že v petek bo predlog obravnavan na seji kolegija predsednice državnega zbora, za tem gre na sejo odbora za šolstvo, nato pa na plenarno sejo, ki je v državnem zboru predvidena 19. novembra," je dejala.

Pred kamere so stopili tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednica fundacije CTNNB1 Špela Miroševič, predstojnik Pediatrične klinike Damjan Osredkar in predsednica društva Palčice Pomagalčice Larisa Štoka. Govorniki so predstavili razvoj genskega zdravljenja za sindrom CTNNB1.