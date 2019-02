Spletna dražba Dončičevega in Bijolovega dresa se izteka

Heleni Čampa in njenima sinovoma grozi, da bodo zaradi dolgov njenega nekdanjega partnerja ostali brez doma. Mama samohranilka mora zbrati slabih 70.000 evrov. Prihrankov nima, saj že 17 let skrbi za mlajšega sina, ki ima od rojstva hude možganske poškodbe. Velika stiska se je dotaknila tudi Luke Dončiča in Jaka Bijola, ki na dražbi še do jutri prodajata svoja dresa.

Z nekdanjim partnerjem sta vzela kredit za hišo. Ko sta se razšla, je on razglasil osebni stečaj, čeprav še vedno posluje, le pod drugim imenom. Njegove tri četrtine hiše so padle v stečajno maso, hiša gre čez štiri dni na dražbo. Kot pojasnuje Helena Čampa, se izklicna cena za to dražbo začne pri 66. 000 evrih. Do srede mora vplačati deset procentov te cene za varščino, da lahko sploh pristopi. Denarja, slabih 70. 000 evrov nima, saj zaradi sina, ki ima od rojstva hude možganske poškodbe, ne more hoditi v službo. Na pomoč sta ji priskočila tudi Luka Dončič in nogometaš Jaka Bijol. Dresa bosta še do jutri na spletni dražbi, nato pa bo zbrani znesek dobila za svojo hišo.