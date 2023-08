"Najti moramo družine, ki so razseljene, ki nimajo bivalnih pogojev, da jim pomagamo, da preživijo zimo in si ustvarijo nov dom. Vendar tudi drugi ne bodo ostali pozabljeni," je zagotovil premier. Pozneje je sledil še obisk prizadetih območij v Mengšu.

Z županom sta se dogovorila, da se postopki za popis škode pospešijo, da bi v le nekaj tednih že lahko imeli podatke in posledično tudi učinkovito pomagali. Na vladi bodo prvo informacijo o ukrepih za ljudi obravnavali že v četrtek, nato pa bodo pripravili interventni zakon . "Pomoč mora biti pravična, prednost moramo dati tistim, ki so izgubili vse," je poudaril ob tem.

"Imamo sistem civilne zaščite, ampak brez srčnih ljudi noben sistem ne pomaga. Vemo, da se nobena občina ne more sama soočiti z izzivi, zato bo država, kot garant solidarnosti, pomagala. Država ne bo pozabila na ljudi, ki so utrpeli škodo," je ob obisku Komenda zagotovil predsednik vlade Robert Golob . Ocenjuje, da so ljudje na območju Komende utrpeli veliko škode, a da država brez popisa škode ne more pomagati.

Tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda se je z ekipo odpravil v Slovenj Gradec, kjer je obiskal urgentni distribucijski center tamkajšnjega letališča, kjer poteka okrepljena helikopterska pomoč na prizadeta območja. Helikopterjem Slovenske vojske in Policije pri transportu opreme in sanitetnega materiala pomagajo tudi tuje sile, prav tako vojski pomagajo taborniki in drugi prostovoljci.

"V zadnjih dneh z grozo opazujem razdejanja, ki so jih povzročili poplave in plazovi, obenem pa mi je toplo pri srcu, ko vidim, koliko pridnih rok je priskočilo na pomoč pri odstranjevanju škode na vzgojno-izobraževalnih zavodih in kako ste s hitro intervencijo naredili že ogromno. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki ste kakor koli pomagali v teh izrednih razmerah. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi in hitro sanacijo omogočili, da bodo težki trenutki preteklih dni ob začetku šolskega leta le še bled spomin," je ob obisku poudaril Felda.

Srečal se je z lastnikom slovenjgraškega letališča in civilno zaščito ter županom Slovenj Gradca Tilnom Kluglerjem , ki je ministru pokazal delovanje interventnega centra na letališču. Nato si je z lokalnim poslancem Gibanja Svoboda Dušanom Stojanovičem ogledal Osnovno šolo Podgorje pri Slovenj Gradcu in Tretjo osnovno šolo Slovenj Gradec. Obe sta jo na srečo med neurjem dobro odnesli.

Dobrih 500 metrov od sedeža skupine BISOL Group, tik ob mostu na regionalni cesti Šempeter–Šentrupert, je v 4. avgusta 2023 popustila brežina reke Savinje, ki se je razlila po celotni dolini Latkove vasi. Skladišča, v katerih so shranjeni fotonapetostni moduli in solarne komponente, je povsem zalila voda, ki je s seboj prinesla še blato in naplavine. Minister Papič se je s predsednikom uprave skupine BISOL Group Urošem Mercem pogovoril o možnih korakih sanacije škode.

Na terenu je bil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič , ki si je ogledal posledice poplav v visokotehnološkem podjetju BISOL Group v Preboldu. Po prvih ocenah je škode za 30 milijonov evrov; poplave so prizadele proizvodne prostore, še zlasti skladiščne.

Podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec medtem z ekipo prostovoljcev z ministrstva, Zavoda za zaposlovanje in Inšpektorata za delo pomaga v Škofji Loki. "Vsak lahko pomaga po svojih močeh, fizično in materialno, tudi s prijazno besedo, strpnostjo in razumevanjem. Katastrofa se je vpisala v življenja in trajalo bo dolgo, da se zacelijo vse, tudi psihološke, rane. Bodimo in ostanimo družba solidarnosti še naprej," je na spletu zapisala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Kmetijska ministrica Irena Šinko se je medtem sestala na kriznem sestanku s predstavniki kmetov in Kmetijsko gozdarskim zavodom (KGZS) Celje. Na območju Zgornje Savinjske doline, ki spada pod KGZ Celje, je škodo utrpelo približno 900 kmetij. Nekatere na območju Luč in Solčave so nedostopne. "Ministrstvo je podalo pobudo na ministrstvo za obrambo za oceno škode v kmetijstvu. Državna komisija za oceno škode v kmetijstvu je že izpeljala prvi sestanek," je poudarila ministrica.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pa v kriznem štabu na ministrstvu z ekipo spremlja vzpostavljanje prevoznosti na prizadetih območjih.